Aktualizacja Windows 10 na dla Xbox Series X|S - nowe dynamiczne motywy i zmiany w Osiągnięciach

Na posiadaczy konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S czeka aktualizacja systemu. Nowa wersja konsolowej edycji Windows 10 wprowadza nowe dynamiczne motywy oraz panel z osiągnięciami.

Microsoft udostępnił właśnie pierwszą dużą aktualizację systemu operacyjnego Windows 10 zarówno na swoje konsole nowej generacji, czyli Xbox Series X i Xbox Series S, jak i na te należące do poprzedniej z rodziny Xbox One. Aktualizacja ważąca w przypadku nowego topowego sprzętu niecały gigabajt wprowadza cztery przydatne funkcje.

Xbox Series X|S z nowymi dynamicznymi tłami

Microsoft ma dziś dobrą informację dla osób, które chciałyby ożywić ekran główny swojego sprzętu do gier. Od teraz w menu głównym będzie można ustawić za kafelkami nowe dynamiczne tła zamiast statycznych tapet lub jednolitego koloru. Udostępniono dziś sześć różnych wzorów.

Jak na razie dostępne animacje przywodzące na myśl m.in. konsole z poprzednich generacji i zapewniają taką nostalgiczną podróż w czasie. Dostępne opcje są jednak bardzo różne i pewnie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, a do tego Microsoft obiecuje, że w przyszłości pojawi się więcej takich ruszających się teł.

Wstępne pobieranie gier z usługi Xbox Game Pass

Tak jak tła to kwestia czysto estetyczna, tak druga z nowości ucieszy osoby z wolniejszym łączem. Od tej pory konsole z rodziny Xbox będą pozwalały na preload gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass w niedalekiej przyszłości.

Dzięki temu rozwiązaniu, które działało już wcześniej w przypadku zwykłych gier ze sklepu kupowanych w pre-orderze, będzie można wybrane tytuły pobrać z wyprzedzeniem, a nie w dniu premiery. Pozwoli to ominąć moment, w którym tę samą grę pobiera cały świat.

Niestety jak na razie nie wszystkie gry wspierają funkcję pobierania wstępnego. Na szczęście te pozostałe, które się wyłamują, można zakolejkować, by ich pobieranie rozpoczęło się w dniu premiery. Służy do tego aplikacja mobilna Xbox Game Pass.

Nowa karta Osiągnięć i wskaźnik automatycznego HDR-u

W panelu prezentującym tzw. Achievementy, czyli Osiągnięcia, pojawią się nowe informacje na ich temat. Gracze będą mogli tutaj sprawdzić, jak dużo im zostało pracy, by odblokować kolejne. Konsola nie tylko podpowiada, co należy zrobić, by otrzymać nagrodę, ale również śledzi postępy gracza.

Oprócz tego gracze mogą liczyć na nowy znacznik, który będzie dostępny w widoku Game Guide po wciśnięciu przycisku Xbox w trakcie zabawy. Sygnalizuje on automatyczny tryb HDR, który ma za zadanie poprawić oprawę graficzną nawet tych tytułów, które nie doczekały się osobnej wersji na sprzęty z rodziny Xbox Series.