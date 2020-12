Oficjalnie: Xbox Game Pass na wiosnę na iPhone’a, iPada i urządzenia z Windowsem

Microsoft potwierdził swoje zaangażowanie w udostępnianie gamingowej usługi streamingowej na urządzeniach Apple’a i tych działających pod kontrolą Windowsa. Tym razem podał termin poszerzenia dostępności usługi.

Xbox Game Pass to zestaw usług dla graczy od Microsoftu. Główną atrakcją na dziś są tu dziesiątki gier dostępne bez dalszych opłat dla użytkowników PC z Windowsem oraz konsol Xbox. Arcyciekawym dodatkiem – dostępnym wyłącznie w najdroższej wersji abonamentu, a więc Xbox Game Pass Ultimate – jest jednak możliwość strumieniowania gier z centrum danych Microsoftu na dowolne urządzenie.

No, prawie dowolne. Takie są plany na przyszłość, jednak na dziś streaming Xbox Game Pass dostępny jest wyłącznie na urządzenia z Androidem. Prowadzone były też publiczne testy usługi w wersji na iOS i iPadOS, ale te zostały zarzucone – Apple nie wyraził zgody na publikację aplikacji w jego App Store, tłumacząc decyzję naruszaniem przez nią regulaminu tegoż repozytorium.

To jednak nie oznacza, że streaming Xbox Game Pass nie pojawi się na iPhone'ach i iPadach. Wersja dla przeglądarki Safari zapowiedziana już na wiosnę.

Phil Spencer, szef działu Xbox, wielokrotnie już sygnalizował zamiar stworzenia webowej wersji usługi dla urządzeń mobilnych Apple’a. Microsoft nie jest przy tym prekursorem w obchodzeniu polityki wydawniczej producenta iPhone’ów – webowe wersje gamingowych usług streamingowych wprowadziły Amazon Luna i GeForce Now.

To jednak oznacza, że już na wiosnę posiadacze iPhone’ów i iPadów zyskają dostęp do ponad 200 gier na Xboxa (PC i konsole) w cenie 55 zł miesięcznie (pierwszy kwartał użytkowania: 4 zł miesięcznie). Potrzebne będzie do tego dodatkowo stabilne i szybkie połączenie z Internetem. Zaleca się też posiadanie gamepada – wiele gier na Xboxa nie zostało zoptymalizowanych pod interfejs dotykowy.

Na iOS i iPadOS nie koniec. W tym samym terminie streaming Xbox Game Pass ma trafić również na Windowsa.

Tym razem jednak nie chodzi o aplikację webową. Obsługę streamingu zyska systemowa aplikacja Xbox. Nie jest przy tym jasne, czy użytkownicy Windowsa – lub innych systemów – będą mogli korzystać z wersji webowej dedykowanej iPhone’om i iPadom. I czy aplikacje dla Windowsa i Androida będą w czymkolwiek lepsze od aplikacji webowej przygotowanej dla Safari.

PC z Windows, konsole Xbox, urządzenia z Androidem, iPady i iPhone’y to nie jedyne miejsca, na które ma trafić streaming Xbox Game Pass. Microsoft już potwierdził, że pracuje nad aplikacjami dla popularnych systemów smart TV, w tym dla samsungowego Tizena.