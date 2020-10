Apple nie zezwala na umieszczanie w App Store aplikacji klienckich do gier strumieniowanych z chmury. Google, Microsoft, Nvidia i reszta muszą obejść się smakiem. Sposób na obejście zakazów Apple’a znalazł Amazon. Teraz chce skorzystać z niego Microsoft.

Jednym z bardzo ciekawych atutów usługi Xbox Game Pass jest możliwość zabawy w gry z konsol Xbox na dowolnym urządzeniu. Przy czym kursywa w poprzednim zdaniu oznacza plany docelowe – bo na razie funkcja ta jest dostępna tylko na urządzenia z Androidem – tu moja recenzja tego rozwiązania. Reszta platform, w tym desktopowych czy telewizyjnych, ma być obsługiwana w nieokreślonej przyszłości.

Strumieniowanie gier w ramach Xbox Game Pass miało też na premierę trafić na urządzenia z iOS-em i iPadOS-em. Niestety, Apple się na to nie zgodził. Wszystkie usługi streamingu gier mają zakaz wstępu na App Store. Na iPhone’ach i iPadach nie zagramy ani w gry z Xboxa, ani ze Stadii, ani z GeForce Now ani z PlayStation Now. Zagramy jednak na Lunie.

Amazon w błyskotliwy sposób obszedł dziwaczną politykę Apple’a i zaoferował swoją usługę strumieniowania gier w formie aplikacji webowej. Usługa co prawda nie jest dostępna w Polsce, ale nasi znajomi z Zachodu muszą tylko otworzyć Safari i tam zalogować się do wspomnianej Luny, by móc się bawić bez przeszkód.

Według źródeł redakcji Business Insider, szef działu Xboxa zlecił budowę aplikacji webowej dla iOS-a, mającej zapewnić dostęp do Xbox Game Pass. Microsoftowi ponoć niezwykle zależy, by móc eksponować swoją usługę również użytkownikom iPhone’ów, i trudno się dziwić – są ich dziesiątki milionów.

Aplikacja podobno ma być gotowa już w przyszłym roku. Choć nie jest jasne, czy do tego czasu Apple znów nie zdecyduje się na agresywne blokowanie konkurencji. Póki co, gracze korzystający z Luny nie donoszą o żadnych utrudnieniach. Trzymam kciuki, by te się nie pojawiły.