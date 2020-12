Tanie smartfony z mocnym akumulatorem. Telefony do 800 zł, które nie muszą się niczego wstydzić

1 interakcji

Duże ekrany, wąskie ramki, kilka aparatów i 8 rdzeni procesora, a ponadto pojemne akumulatory z technologią szybkiego ładowania. Średnia półka nigdy nie wyglądała tak ciekawie.

Chcesz wydać na telefon od 600 do 800 zł i cenisz sobie długi czas pracy akumulatora? To zestawienie pokaże ci, że już za kilkaset złotych można dostać bardzo ciekawe smartfony.

Nie każdy lubi wydawać pół wypłaty na telefon. Zwłaszcza jeśli zmienia je jak rękawiczki albo pracuje w wymagających warunkach, gdzie nie można chuchać i dmuchać na skomplikowane mechanizmy składanych ekranów. Podobnie w kontekście młodzieży, która samodzielnie odkłada na nowy model z kieszonkowego. Właśnie dlatego dziś przyjrzę się kilku najciekawszym telefonom ze średniej półki, które wyróżniają się mocnym akumulatorem.

Zacznijmy od świeżynek na polskim rynku:

vivo Y20s

vivo jest w Polsce oficjalnie dostępne dopiero od kilku tygodni. Chińska marka weszła nad Wisłę z kilkoma ciekawymi propozycjami, wśród których na średniej półce wyróżnia się model Y20s wyceniany na 799 zł.

Wyraźnie widać, że producent nie szczędził na akumulatorze. Na pokładzie znajdziemy ogniwo o pojemności 5000 mAh, które przy odpowiednim użytkowaniu może nam zapewnić nawet dwa dni z dala od gniazdka. Czas pracy na baterii zależał będzie głównie od dwóch czynników – tego, jak bardzo obciążali będziemy procesor (tu Qualcomm Snapdragon 460 z ośmioma rdzeniami) i jak długo korzystali będziemy z ekranu.

Na ten drugi z pewnością nie ma co narzekać, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wielkość: 6,5 cala (rozdzielczość 720 na 1600 pikseli). Z tyłu znajdziemy zaś potrójny aparat ze wsparciem dla trybu portretowego. Główny obiektyw uchwyci kadry o rozdzielczości 13 Mpix przy świetle f/2,2. Ciekawe jest jeszcze umieszczenie czytnika linii papilarnych. Znajdziemy go z boku – na przycisku blokady ekranu.

Więcej o telefonie dowiecie się z artykułu Szymona.

vivo Y11s

Y11s to młodszy brak powyższego modelu, który przekona do siebie osoby celujące w bardziej budżetowe konstrukcje. Trafił do Polski w cenie 599 zł i bez kompromisów w kontekście ekranu, procesora czy akumulatora. Mamy tu bowiem dokładnie te same podzespoły z akumulatorem 5000 mAh na czele. Jest on wyposażony w technologię szybkiego ładowania, więc w zaledwie 70 minut uzupełnimy 70 proc. energii.

Jak przedstawia się porównanie innych podzespołów? W modelu Y11s mamy 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci. Y20s stawia na nieco wyższą wydajność, więc na pokładzie znajdziemy 4 GB RAMU i 128 GB pamięci na dane. Tę można jednak rozszerzyć kartami SD.

Chętni mogą wybierać pomiędzy dwoma kolorami: Obsidian Black oraz Nebula Blue.

Redmi Note 8T

Czas na smartfona plasującego się w połowie naszego przedziału cenowego. Redmi Note 8T w zależności od pojemności można dostać w cenie od 690 (64 GB) do 750 zł (128 GB). W obu wariantach dostaniemy nieco mniejszą baterię w porównani do telefonów vivo – 4000 mAh wciąż jednak powinno bezproblemowo napędzać telefon przez cały dzień. Pod maską znajdziemy zaś Snapdragona 665 i 4 GB RAM.

Redmi nie ustępuje również pod kątem ekranu o wielkości 6,3 cala i rozdzielczości 1080 na 2340 pikseli, a także aparatu. Z tyłu znajdziemy cztery obiektywy: 48 + 8 + 2 + 2 Mpix. To kolejno obiektywy: szeroki, ultraszeroki, makro i czujnik głębi. Selfie uwiecznimy zaś aparatem 13 Mpix. Inaczej, niż w przypadku telefonów vivo, czytnik linii papilarnych umieszczony został na pleckach.

Samsung Galaxy A21s

Czas na inną azjatycką konstrukcję, ale tym razem prosto z Korei. Ma akumulator o pojemności 5000 mAh i cztery obiektywy, co już powinno przyciągnąć naszą uwagę. Aparaty mają podobne właściwości, co w modelu Redmi, bateria wspiera zaś szybkie ładowanie z mocą 15 W.

Sercem telefonu jest układ Exynos 850, którego wspiera od 3 do 6 GB RAMU. W naszym przedziale cenowym mogliśmy sobie pozwolić na konfigurację: 3 GB RAM i 32 GB pamięci na dane, co sklepy wyceniają obecnie w okolicach 750 zł.

Fanów multimediów nie zawiedzie również ekran o dużej przekątnej: 6,5 cala i rozdzielczości rozdzielczość 720 na 1600 pikseli.

Tych kilka modeli jasno pokazuje, że już poniżej 800 zł można dostać nowoczesne konstrukcje z niewielkimi ramkami i ciekawym designem. Oferują wygodę codziennego użytkowania Androida 10 z dual-sim, a nawet coś, co należy do rzadkości w droższych modelach – wyjście słuchawkowe. Sam już teraz wiem, że mój kolejny telefon wcale nie będzie flagowcem.

*Partnerem materiału jest vivo.