Jeśli w tym roku nie kupiliście jeszcze nowego smartfona, to macie ku temu ostatnią okazję. Do oferty sklepu AB FOTO trafiły właśnie dwa fajne modele marki Samsung w fajnych cenach.

W ubiegłym roku było wiele okazji na zakup smartfonów w okazyjnych cenach, ale nie wszyscy się na to zdecydowali. Jeśli jednak czujecie potrzebę, by akurat teraz nabyć nowe urządzenie, to powinniście przyjrzeć się ofercie sklepu AB FOTO, który jest oficjalnym partnerem firmy Samsung.

Jedną z propozycji sklepu AB FOTO jest telefon Samsung Galaxy A41, czyli solidny tegoroczny średniopółkowiec. Urządzenie zostało wyposażone w spory, bo aż 6,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli, ale dzięki wąskim ramkom jego obudowa nie wypycha przesadnie kieszeni. Telefon mierzy dokładnie 149,9 x 69,8 x 7,9 mm przy masie wynoszącej 152 gramy.

Pod panelem typu Super AMOLED znalazło się miejsce na ośmiordzeniowy procesor Mediatek MT6768 Helio P65 wykonany w 12-nanometrowym procesie technologicznym oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Do tego dochodzi dysk o pojemności 64 GB wraz ze slotem na kartę microSDXC oraz potrójny główny aparat fotograficzny, na który składają w Galaxy A41 się następujące obiektywy:

główny: 48 MPix (f/2.0, 26 mm, 1/2,0”, 0,8 um, PDAF);

ultraszerokokątny: 8 MPix (f/2.2, 123˚, 1/4,0”, 1,12 um);

czujnik głębi: 5 MPix (f/2.4).

Na pokładzie w tym smartfonie znalazł się też aparat do selfie chwytający kadry o wielkości 25 Mpix (f/2.2, 25 mm, 1/2,8”, 0,9 um). Nie zabrakło też miejsca na wszelkie niezbędne moduły łączności, w tym Wi-Fi 6 (ac), Bluetooth 5.0, GPS i portu USB-C do ładowania ogniwa o pojemności 3500 mAh (15 W). Do odblokowania telefonu służy skaner odcisków palców w warstwie pod ekranem.

Urządzenie normalnie kosztuje 1299 zł, ale obecnie można je kupić sporo taniej — producent przygotował zniżkę w wysokości 370 zł za wersję z czarną obudową, a tym samym za ten model trzeba zapłacić teraz tylko 929 zł. Galaxy A41 dostępny jest też w wersji niebieskiej i białej, a obie wyceniono na 350 zł mniej niż zwykle, czyli na 949 zł. Promocja potrwa do 7 stycznia 2021 r. do godz. 13:59.

Dla osób, które preferują topowe modele telefonów, ale nie chcą płacić za najnowszy sprzęt w ofercie, sklep AB Foto przygotował promocję na smartfon Samsung Galaxy S10. Urządzenie w czarnej wersji kolorystycznej, które wyposażono w 128 GB przestrzeni na system i dane oraz 8 GB RAM-u można kupić za 2598 zł, a to 400 zł mniej niż zwykle — obecnie jego regularna cena to 2998 zł.

W wariancie europejskim, który można kupić w Polsce, telefon napędza procesor Samsung Exynos 9820 wykonany w 8-nanometrowym procesie technologicznych. Na ten układ składa się osiem rdzeni: 2x 2,73 GHz (Mongoose M4), 2x 2,31 GHz (Cortex-A75) i 4x 1,95 GHz (Cortex-A55). Do tego dochodzi potrójny aparat główny, na który składają się następujące obiektywy:

główny: 12 MPix (f/1.5-2.4, 26 mm, 1/2,55”, 1,4 um, Dual Pixel PDAF, OIS);

telefoto: 12 MPix (f/2.4, 52 mm, 1/3,6”, 1,0 um, AF, OIS, 2x zoom optyczny);

ultraszerokokątny: 16 MPix (f/2.2, 12 mm, 1/3,1”, 1,0 um, wideo Super Steady).

Galaxy S10 został przy tym wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości wynoszącej aż 3040 na 1440 pikseli (19:9, 550 ppi), który wykonano w technologii Dynamic AMOLED. Ten panel obsługuje tryb HDR10+ i chroni go szkło Gorilla Glass 6 i znalazły się w nim dwie dziurki na podwójny aparat do zdjęć selfie (10 Mpix, f/1.9, 26 mm, 1/3”, 1,22 um, Dual Pixel PDAF).

Oprócz tego topowy smartfon marki Samsung na 2019 r. wyposażony został w czytnik linii papilarnych w warstwie pod ekranem oraz akumulator o pojemności 3400 mAh, który ładuje się z mocą 15 W za pośrednictwem kabla USB-C. Urządzenie obsługuje też ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi z mocą 15 W oraz ładowanie zwrotne akcesoriów takich jak np. słuchawki z mocą 4,5 W. Specyfikację telefonu dopełniają moduły łączności takie jak Wi-Fi 6 (ac), Bluetooth 5.0 oraz NFC.



