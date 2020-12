10 interakcji

W przyszłym roku HBO Go zostanie zastąpione przez HBO Max. Będzie to jednak większa rewolucja niż tylko zmiana nazwy. W końcu poznajemy garść szczegółów technicznych o nowej wersji platformy.

Jeśli chodzi o HBO, to panuje tu pewien bałagan. Dla przykładu, HBO Go, którego aktualnie używamy, ma niewiele wspólnego z, na przykład, HBO Go, jakie funkcjonowało w zachodniej Europie. Różny jest backend usługi czy nawet aplikacje klienckie. Na dodatek HBO od długiego czasu na wybranych rynkach oferuje jeszcze usługę HBO Max.

Ten względny nieporządek jest powoli usuwany. W drugim kwartale przyszłego roku do Polski trafi usługa HBO Max, zastępując HBO Go. Możemy liczyć na jeszcze bogatszy katalog filmów i seriali – a więc na coś, co od zawsze było mocną stroną tego dostawcy.

Dowiadujemy się też, co z jego piętą achillesową. HBO Go ma bez wątpienia rewelacyjną ofertę pod względem treści, ale technicznie ta odstaje od konkurencji. Na takim Netfliksie najnowsze standardy obrazu i dźwięku to oczywistość. HBO Go nadal tkwi w zasadzie w epoce Full HD i dźwięku stereo.

HBO Max z obsługą Ultra HD, HDR i dźwięku przestrzennego. Choć nie na każdym telewizorze.

Standard Ultra HD (4K) i HDR (HDR10 lub Dolby Vision, w zależności od filmu bądź serialu) będą obsługiwane na urządzeniach z Android TV, tvOS oraz na urządzeniach Chromecast. Dodatkowo, formaty te będą również dostępne na niedostępnych w Polsce w oficjalnej dystrybucji sprzętach Roku oraz Amazon FireTV. Niestety, z jakiegoś względu nie są wymienione systemy Tizen (telewizory Samsunga), webOS (telewizory LG) oraz My Home Screen (telewizory Panasonic).

Gorzej wygląda sytuacja z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Według opublikowanych informacji, ten będzie dostępny tylko na urządzeniach Apple TV oraz FireTV. Nie wiemy dlaczego pozostałe platformy muszą zadowolić się niższym standardem oraz jaki on właściwie będzie (stereo PCM? Dolby Digital?).

Na szczęście w tej samej notce HBO zapowiada rozszerzenie obsługi Dolby Vision i Dolby Atmos o kolejne urządzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że do premiery w naszym kraju pozostało nieco czasu – niewykluczone, że do tego dnia obsługi wszystkich formatów doczekają się przynajmniej aplikacje na webOS-a i Tizena.