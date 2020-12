Google Pay dostępne w Banku Pekao

Klienci Banku Peako mogą korzystać z płatności smartfonem za pośrednictwem Google Pay.

Bank Pekao wprowadził właśnie płatności Google Pay. Na początku z usługi skorzystają klienci indywidualni używający zarówno debetowych, jak i kredytowych kart płatniczych Mastercard oraz użytkownicy karty debetowej VISA Debit Gold.

Jak skorzystać z Google Pay w Banku Pekao?

Żeby skorzystać z Google Pay, potrzebna jest najnowsza wersja aplikacji PeoPay (wersja 3.50 obsługująca płatności Google Pay będzie udostępniana stopniowo w sklepie Google Play). Nowi klienci, którzy założyli dopiero konto, a jeszcze nie otrzymali karty, nie muszą czekać na jej wydanie. Po podpisaniu umowy za prowadzenie rachunku i aktywowaniu aplikacji mobilnej banku, mogą dodać do Google Pay instrument płatniczy PeoPay (odpowiednik wirtualnej karty), aby płacić zbliżeniowo telefonem.

Z kolei dotychczasowi klienci powinni zalogować się do aplikacji PeoPay i wybrać kartę, którą chcą używać w usłudze Google Pay. Inna możliwość to dodanie karty bezpośrednio w aplikacji Google Pay. Podpięcie karty zostanie zautoryzowane kodem, który otrzymają SMS-em.

Dlaczego warto korzystać z Google Pay?

Google Pay to wygodny standard umożliwiający płacenie za zakupy w sklepach stacjonarnych. W tym przypadku płatności dokonujemy zbliżeniowo, przykładając nasz telefon do terminala. 100 proc. terminali pracujących w polskich sklepach obsługuje płatności zbliżeniowe. Z badania VISA Mobile Payments wynika, że z płatności tego typu skorzysta do końca roku 86 proc. Polaków.

Oprócz płatności zbliżeniowych Google Pay obsługuje też transakcje w sklepach internetowych. Podczas wyboru metody płatności w wielu polskich sklepach możemy wybrać Google Pay. Dotyczy to zarówno zakupów dokonywanych przez dowolną przeglądarkę internetową, jak i w aplikacjach mobilnych np. za przejazdy taksówkami czy dostarczenie jedzenia.

Google Pay jest standardem bezpiecznym. W przypadku płatności na kwotę wyższą niż 100 zł konieczne jest odblokowanie ekranu smartfona. Telefon można zabezpieczyć PIN-em, hasłem, wzorem lub biometrią np.odciskiem palca.

Do tej pory klienci Banku Pekao korzystający ze smartfonów z Androidem mieli do dyspozycji standard HCE w aplikacji PeoPay. Bank deklaruje, że Google Pay będzie docelową metodą płatności dla użytkowników smartfonów z Androidem ze względu na większe możliwości niż standard HCE.



*Tekst powstał we współpracy z Bankiem Pekao.