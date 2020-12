Facebook, Messenger i Instagram nie działają w całej Europie

1 interakcji

Coraz więcej osób narzeka dzisiaj na Facebooka. Awaria dotknęła nie tylko portal, ale również komunikator Messenger oraz serwis Instagram.

Z początku wyglądało to tylko na drobny problem, jakie zdarzają się co chwilę, ale przeradza się w większą awarię. Z początku myśleliśmy, że to wina operatorów ale wygląda na to, że winowajcą jest Facebook, ponieważ problemy występują niezależnie od tego, z jakiego dostawy usług się korzysta.

Coraz więcej osób zgłasza, że Messenger nie działa

Wygląda na to, że w wyniku awarii Facebooka ucierpiał przede wszystkim Messenger, który od jakiegoś czasu świruje. Z problemami sam zetknąłem się w ciągu ostatniej godziny wielokrotnie. Zauważyłem, że aplikacja desktopowa co chwile się restartuje, a wiadomości, które próbuję wysłać, nie docierają do odbiorców.

Nie działa wysyłanie wiadomości zarówno z poziomu programu na komputery, jak i aplikacji na smartfony i tablety. Niemożliwe jest również korzystanie z komunikatora poprzez przeglądarkę internetową — zarówno w ramach chatu witrynie Facebooka, jak i poprzez stronę messenger.com. Jak na razie nie wiadomo, ile potrwa awaria i kiedy wszystko wróci do normy.

Facebook i Instagram również nie działają w pełni poprawnie.

W moim przypadku oba te serwisy (jeszcze) działają, ale nie wszyscy mają tyle samo szczęścia W innych serwisach społecznościowych pojawiają się zgłoszenia problemów również z tymi usługami, a potwierdzenie tego można znaleźć w witrynie downdetector.pl.

Rzut oka na mapy występowania awarii wskazuje na to, że nie tylko Polacy są dotknięci tym problemem. Facebook, Instagram i Messenger mają problem w całej Europie, aczkolwiek ogniska awarii widać również na innych kontynentach. Pozostaje mieć nadzieję, by sytuacja szybko wróciła do normy.