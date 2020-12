4 interakcji

Nie wiem, czy to bardziej bawi, czy przeraża, ale firma Boston Dynamics opublikowała na portalu YouTube nagranie przedstawiające tańczące roboty. Co gorsza, roboty robią to z większą gracją niż większość ludzi.

Jeszcze do niedawna odtworzenie przez roboty mechaniki naturalnego ruchu (albo wyrazu twarzy) człowieka pozostawało poza zasięgiem. Wtedy jednak na scenę wkroczyła firma Boston Dynamics ze swoimi robotami. Widzieliśmy już nagrania, na których roboty z coraz większą gracją chodzą, podskakują, robią salta, a nawet doskonale dają sobie radę z parkourem.

Teraz jednak okazuje się, że firma tak dopracowała mechanikę ruchu swoich robotów, że… doskonale radzą sobie z tańcem. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że większość ludzi nie jest w stanie im dorównać lekkością ruchów.

Z jednej strony jest to dowód na rozwój technologii, na to jak dużego postępu dokonano w robotyce, a z drugiej strony naturalność ruchów powyższych robotów u wielu ludzi wywołuje niepokój i przerażenie.

Wszyscy wiemy, w jaki sposób poruszał się C3PO w Gwiezdnych Wojnach – jego ruchy były sztywne, ograniczone metalowym pancerzem i wyraźnie różniły się od sposobu, w jaki poruszają się ludzie.

W 2020 roku po tych ograniczeniach nie ma już śladu. Obserwowanie Atlasa na powyższym nagraniu może jednak wywoływać poczucie, że gdyby jeszcze ubrać takiego robota w imitację skóry i mięśni, to za jakiś czas będziemy mieli poważny problem z odróżnieniem robota od człowieka, a to potrafi przerazić już naprawdę wiele osób.

Swoją drogą, zobaczcie, na jakim etapie rozwoju był, chociażby Spot (żółty robopies) zaledwie dwa lata temu. Pomiędzy dwoma nagraniami minęły jedynie dwa lata, a postęp między nimi jest przeogromny. Aż strach pomyśleć jak będą poruszały się roboty za powiedzmy 10 lat.