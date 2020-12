Nie wiecie, co kupić na święta swojej drugiej połówce? Wybierzcie sprzęty BaByliss z Biedronki

11 interakcji

Szukasz prezentu dla swojej partnerki? Już od 10.12.2020 r. w Biedronce kupisz urządzenia do stylizacji włosów od BaByliss w okazyjnej cenie.

Święta Bożego Narodzenia za pasem. Nie ma co zwlekać z kompletowaniem prezentów na ostatnią chwilę. Tym bardziej że już zaraz rusza niezła promocja w Biedronce. Kupimy w niej produkty do stylizacji włosów marki BaByliss w dobrej cenie.

BaByliss to jedna z najpopularniejszych marek zajmujących się produkcją urządzeń do stylizacji włosów.

Blisko 60 lat temu w Paryżu, w dzielnicy Montmartre, pan Lelièvre wymyślił w małym salonie fryzjerskim pierwszą lokówkę elektryczną. To był pierwszy krok do podboju Paryża, a potem całego świata. Wkrótce wspólnik i przyjaciel Lelièvre N. Feldblum sprawił, że rewolucyjny wówczas produkt zaczął pojawiać się na tamtejszych pokazach mody Chanel, Givenchy czy Diora, a potem trafił do sprzedaży w sklepach.

Teraz w ofercie BaByliss znajdują się nie tylko lokówki, ale także suszarki, lokówko-suszarki czy prostownice. Co więcej, marka jako jedna z pierwszych w latach 90. zwróciła swoją uwagę na mężczyzn. I dla nich powstały produkty pomagające zadbać o swoje włosy i zarost, takie jak strzyżarki czy trymery.

W sieci sklepów Biedronka kupimy aż pięć produktów marki BaByliss. Wszystkie dostępne są w okazyjnych cenach wynoszących 129 lub 199 zł.

Zacznijmy od tańszych sprzętów. Trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie bez suszarki, zwłaszcza zimą, kiedy wychodzenie z mokrą głową nie jest najlepszym pomysłem. Na sklepowych półkach znajdziemy suszarkę BabBliss (model Speed Pro 2000 6704WE). Urządzenie ma moc 2000 W, podczas suszenia włosów możemy skorzystać z dwóch ustawień prędkości i dwóch temperatury. Nie zabrakło tu też końcówki koncentrującej wypuszczane powietrze, które dzięki niej może osiągać prędkość nawet 100 km/h. Sprzęt oczywiście jest świetnie wykonany i trudno zarzucić mu coś w jakości wykonania, ale u BaByliss to standard.

Kolejny produkt dostępny w tej cenie to multistyler BaByliss MS22E wyposażony w funkcję szybkiego nagrzewania, powłokę ceramiczną zapewniającą ochronę włosów, trzy klipsy do dzielenia pasm, wiele płytek z wymiennymi końcówkami oraz obrotowy kabel poprawiający wygodę korzystania z urządzenia. Słowem - jest tu wszystko, w co powinien być wyposażony taki sprzęt, a nawet więcej! Wspomniane końcówki pozwalają na cztery rodzaje podwijania dwa sposoby karbowania oraz prostowanie włosów. W zestawie nie zabrakło też trzech par szczypców oraz dwunastu szpilek do włosów.

Ostatni sprzęt w tej cenie to urządzenie skierowane do mężczyzn. Jest to bowiem trymer wielofunkcyjny z tytanowymi ostrzami, a konkretnie model BaByliss 8 w 1 Titanium Multi MT726E. W zestawie z nim znalazła się obrotowa głowica do nosa i uszu, głowica goląca, nasadka do kilkudniowego zarostu (1-3,5 mm), trzy nasadki do brody (5, 6, 7 mm), nasadka do ciała (3 mm) oraz etui. Głowicę trymera można swobodnie myć pod wodą, zaś samo urządzenie ma akumulator wystarczający na aż godzinę pracy.

W cenie 199 zł są dostępne bardziej zaawansowane sprzęty.

Pierwszy z nich to mój ulubiony sprzęt z tego zestawienia: prostownica parowa BaByliss I-Pro 230 Steam ST395E. System parowy nawilża włosy podczas prostowania i nadaje im połysk. Jest to sprzęt bezpieczny, bo mamy tu podkładkę termoizolacyjną oraz aż pięć ustawień temperatury dostosowanych do różnych rodzajów włosów. Dokładną temperaturę można zresztą dobrać za pomocą ekranu LCD, a samo nagrzewanie się prostownicy trwa dosłownie chwilę. Nie zabrakło tu też automatycznego wyłącznika oraz grzebienia do rozczesywania włosów, a prostownica jest bardzo dobrze wykonana i nie ma problemów z utrzymaniem temperatury.

Ostatni promocyjny sprzęt to lokosuszarka BaByliss Big Hair Dual Hot Air AS952E o mocy 650W. Jest ona wyposażona w szczotkę ceramiczną 40 mm, ma też możliwość ustawiania temperatury oraz chłodnego nawiewu. Na komfort korzystania z niej pozytywnie wpłynie dwukierunkowy system obracania, opływowa obudowa oraz długi przewód o długości 2,5 m. W zestawie znalazła się osłona ochronna szczotki.

Czy warto kupić urządzenia BaByliss z Biedronki?

Zdecydowanie tak. Przetestowałam je i bardzo przypadły mi do gustu, w szczególności prostownica parowa, która działa wprost rewelacyjnie. Oferta Biedronki jest tym bardziej atrakcyjna, że ceny wymienionych wyżej produktów odpowiadają jednym z najlepszych okazji w sklepach internetowych lub są od nich niższe. Jeżeli miałabym do wyboru kupić coś wysyłkowo albo w Biedronce w tej samej cenie wybrałabym drugą opcję, żeby nie martwić się kwestią dostawy. Istotne też, że w tej sytuacji nie muszę przejmować się kosztem wysyłki, bo niemal każdy ma Biedronkę tuż obok.

Tekst powstał we współpracy z BaByliss.