YouTube po raz pierwszy pochwalił się statystykami oglądalności w Polsce. Śmiało można powiedzieć, że nad Wisłą YouTube jest dziś ważniejszy od telewizji.

40 minut. Tyle średnio spędzamy każdego dnia w serwisie YouTube. Na tle kilku godzin dziennie spędzanych średnio przed telewizorem może się to wydawać niewielką liczbą, ale gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że YouTube jest oglądany w Polsce przez ponad 91 proc. internautów w Polsce, perspektywa się zmienia.

10 milionów widzów YouTube’a to osoby w przedziale wiekowym 24-44 lata, zaś sumarycznie YouTube dociera do 24,6 mln odbiorców nad Wisłą.

Pandemia sprzyja rozwojowi YouTube’a w Polsce.

Jeśli z pandemii wynikło coś dobrego, to na pewno jest to gwałtowny wzrost oglądalności YouTube’a. Podczas konferencji YouTube Brandcast Piotr Marzec, head of market development w Google Polska wyjawił, iż od czerwca o 350 proc. wzrosła oglądalność treningów cardio, o 300 proc. lekcji matematywki, o 150 proc. filmów dotyczących gotowania i o 100 proc. dotyczących roślin. Na YouTubie pojawiły się także osobistości telewizyjne i medialne, szukające podczas pandemii nowych kanałów dotarcia do swoich odbiorców.

Całe nagranie z konferencji YouTube Brandcast można obejrzeć na poniższym filmie. Dla większości odbiorców będzie ono śmiertelnie nudne, gdyż jest skierowane głównie do reklamodawców, ale warto obejrzeć przynajmniej końcówkę, dla świetnego mini-koncertu Dawida Podsiadło w nietypowej aranżacji.

Ile czasu spędzasz na YouTubie?

Osobiście uważam się za „heavy-usera” serwisu Google’a. Każdego dnia spędzam w serwisie co najmniej 2 godziny, choć przyznaję, że duża część tego czasu to podcasty, które lubię odtwarzać w trybie Picture-in-Picture podczas obróbki zdjęć. Subskrybuję ponad 100 kanałów, z których staram się regularnie oglądać większość wrzucanych filmów, choć dziś subskrypcje straciły nieco na znaczeniu - YouTube sam podsuwa nowe filmy z porażającą trafnością.

Polska scena YouTube’owa jest też jedną z najlepszych na świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o różnorodność treści i profesjonalizację kanałów. Często narzekamy, że na YouTubie to same patostreamy, nagrania z wideorejestratorów i czelendże, ale prawda jest taka, że mamy nad Wisłą setki profesjonalnych twórców, produkujących filmy klasy światowej, zarabiających przy tym świetne pieniądze na udanych współpracach z markami czy własnych produktach.

YouTube w Polsce ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Już dziś polski YouTube jest potęgą, a wg danych przekazanych podczas konferencji Brandcast będzie tylko lepiej. Według danych YouTube’a aż 8 mln Polaków to tzw. „light TV viewers”, czyli ludzie, którzy albo telewizji nie mają w ogóle, albo oglądają ją rzadko, sięgając raczej po VOD i YouTube’a niż linearną ofertę. Ponad połowa tej grupy ogląda każdego dnia YouTube’a, podczas gdy telewizję uruchamia już tylko 39 proc. z nich i ogląda ją średnio przez 36 minut - krócej, niż średni czas spędzany na YouTubie.

Widać też wyraźnie, że młodzi ludzie wolą YouTube’a - aż 65 proc. tych „light TV viewers” to osoby w wieku 16-44 lat. I jeśli obecne tendencje się utrzymają, YouTube w Polsce ma przed sobą świetlaną przyszłość. Zarówno od strony oglądalności, jak i finansów, bo reklamodawcy pójdą tam, gdzie będzie można przyciągnąć więcej gałek ocznych przed ekran. A to oznacza coraz mniej budżetów na telewizję, a coraz więcej na YouTube’a.

