Sprzątanie zdjęć w telefonie wkrótce stanie się wygodniejsze. Wystarczy PC z Windowsem

Microsoft cały czas pogłębia integrację Windowsa z Androidem. Nowa, testowa wersja aplikacji Twój telefon pozwala już nie tylko na wyświetlanie zdjęć z telefonu na Pulpicie, ale również na zarządzanie nimi.

Już dziś siedząc przy komputerze nie musimy wiedzieć, gdzie znajduje się nasz telefon, by obejrzeć zgromadzone na nim zdjęcia. Przynajmniej jeśli jest to telefon z systemem Android. Zdjęcia te mogliśmy oglądać i w razie potrzeby kopiować do pamięci komputera. Na tym jednak, przynajmniej na razie, koniec.

Nowa wersja aplikacji, dostępna dla losowo dobranej grupy testerów Windows Insider, istotnie pogłębia integrację z rolką aparatu w telefonie. Zdjęcia można nie tylko zdalnie przeglądać bądź kopiować, ale też i usuwać. Wystarczy klik prawym przyciskiem myszki na zdjęciu bądź przytrzymanie na nim dłużej palca, by wywołać stosowne menu.

Niestety nadal nie jest to pełna integracja systemowa. Zdjęcia z telefonu niezmiennie nie pojawiają się w aplikacji Zdjęcia. Wciąż musimy je ręcznie kopiować bądź synchronizować za pośrednictwem chmury. Sama jednak możliwość wygodnego porządkowania pamięci telefonu przy pomocy dużego wyświetlacza i myszki bądź gładzika jest bardzo mile widziana.

Usuwanie zdjęć z telefonu to nie koniec możliwości aplikacji Twój telefon.

Nowa wersja aplikacji pozwala również na opcjonalne włączenie jej agenta przy rozruchu systemu. Oznacza to w praktyce, że komputer przy uruchomieniu uruchomi w tle aplikację, by ta na bieżąco synchronizowała informacje z telefonem. Dzięki temu – kosztem pewnej ilości pamięci i kilku sekund czasu przy starcie komputera – gdy wywołamy okno aplikacji, to od razu będzie gotowe do pracy.

Twój telefon to jedna z najdynamiczniej rozwijających się aplikacji w Windowsie. Już dziś zapewnia pełną synchronizację powiadomień z możliwością reagowania na nie z poziomu Centrum akcji, obsługę SMS-ów i MMS-ów, możliwość nawiązywania i odbierania połączeń głosowych oraz na uruchamianie aplikacji z Androida w interfejsie Windowsa.