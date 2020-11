Jeśli szukasz nowego sprzętu audio, kup go teraz. Teufel rusza ze świetnymi promocjami na Black Friday

Wielu fanów nowych technologii czeka z zakupami nowego sprzętu do Black Friday. Jeśli należysz do tej grupy i szukasz dobrego sprzętu audio, dobrze trafiłeś. Teufel rusza z potężnymi promocjami.

Jako fan nowych technologii doskonale wiem, że samo kupienie sprzętu to tylko połowa sukcesu. Do pełni szczęście trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy wybrać się na zakupy. Nie ma nic bardziej irytującego od informacji, że dzień po zakupie nowego urządzenia rusza duża obniżka cen. Najlepszą okazją do zakupów bywa Black Friday, ale nie zawsze producenci grają fair.

Obniżki cen podczas tego święta zakupów często bywają tylko iluzoryczne. Choć banery kuszą przecenami na poziomie 20, 30, czy 40 proc., to bardzo często okazuje się, że faktyczna obniżka jest dużo mniejsza. Sklepy często tuż przed Black Friday podnoszą ceny produktów, by chwile później mamić klienta rzekomymi potężnymi cięciami. Oczywiście nie każdy sklep działa w ten sposób, ale jest to bardzo popularna praktyka.

Chcesz mieć pewność, że kupiłeś produkt w najlepszej cenie? Pomiń pośrednika i kup bezpośrednio od producenta.

Sprzedaż bezpośrednia ma tę zaletę, że omija cały łańcuszek pośredników. Dzięki temu marże nie muszą być sztucznie zawyżane, a do tego producenci najczęściej dbają o to, by nie zniżać się do wspomnianych wyżej sztuczek. Jeśli sprzedajesz produkty pod własną marką, musisz dbać o jej dobre imię.

W takim modelu dystrybucji działa Teufel, niemiecki producent sprzętu audio, z którego produktami niedawno mogłem zapoznać się bliżej. Teufel istnieje na rynko od 40 lat, a system sprzedaży opiera się właściwie wyłącznie o stronę producenta. Sprzęt audio Teufela nie jest dostępny w elektromarketach, przez co do niedawna był stosunkowo mało znany, ale ta sytuacja zaczyna się zmieniać.

Black Friday na stronie Teufela to zniżki nawet o ponad 40 proc.

Zacznijmy od jednego ze sztandarowych produktów, czyli kolumn ULTIMA 40, które są dostępne w cenie o 500 zł niższej niż dotychczas. Standardowa cena zestawu to 1999 zł, a obecnie można go kupić za 1489 zł.

W tej cenie dostajemy parę trójdrożnych kolumn hi-fi wyposażonych w dwa głośniki niskotonowe (165 mm), driver średniotonowy (165 mm) oraz tweeter z phase plug i wave guide (25 mm). Konstrukcja bazuje na podwójnym otworze bass reflex zlokalizowanym z tyłu kolumn. System jest kompatybilny z każdym wzmacniaczem stereo lub amplitunerem.

Moc ciągła zestawu (IEC) to 120 W, zakres częstotliwości to 45 - 20,000 Hz, a impedancja wynosi 4 – 8 Om. Sprzęt jest solidnie wykonany, a pojedyncza kolumna waży ponad 20 kg. Zestaw Ultima 40 to jeden z bestsellerów Teufela i wcale się temu nie dziwię. Tyle dźwięku, z tak mocnym basem w cenie poniżej 1500 zł to bardzo opłacalna propozycja.

A jeżeli szukasz czegoś z wyższej półki, Teufel ma też bardzo dużą zniżkę na zestaw kolumn THEATER 500. W ramach Black Friday kosztuję one 2549 zł zamiast 3899 zł, czyli o 34 proc. mniej. THEATER 500 to następca nagradzanych kolumn T 500 Mk2 z technologiami zaczerpniętymi z klasy high-end.

Mamy tu system trójdrożny z dwoma driverami basowymi (160 mm), kevlarowym driverem średniotonowym (160 mm) i tweeterem (25 mm). Moc ciągła tego zestawu to 180 W, przy zakresie częstotliwości 39 - 21000 Hz. Teufel zastosował tu też technologie Time Alignment korygującą przesunięcie fazy oraz Constant Directivity Concept, dzięki której dźwięk jest równomiernie rozpraszany, a jego odbiór jest taki sam niezależnie od tego w jakim miejscu pomieszczenia się znajdujemy.

Zniżki Teufela na Black Friday obejmują też bardziej kompaktowe zestawy audio.

Przykładem jest soundbar CINEBAR ULTIMA, który w ramach promocji kosztuje 1919 zł, podczas gdy jego standardowa cena to 2999 zł.

Sprzęt zapewni wysoką jakość dźwięku w pomieszczeniach do 40 m kw. Na pokładzie znalazł się mocny subwoofer z dwiema dużymi membranami pasywnymi, co eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznego głośnika niskotonowego. Możemy jednak podłączyć taki głośnik.

Teufel zadbał też o wygodę obsługi, bowiem sprzęt ma wbudowaną łączność Bluetooth z aptX, dzięki czemu możemy bezprzewodowo wysyłać muzykę np. ze Spotify, YouTube Music, czy Apple Music. Na pokładzie mamy wyjście HDMI-CEC do obsługi za pomocą pilota do telewizora, jak i wejście HDMI z 4K pass-through. Sprzęt zapewnia wsparcie Dolby Digital i DTS Digital Entertainment.

Największe zniżki znajdziemy w segmencie mobilnych produktów Teufela.

Jedną z ajlepszych ofert Black Deals są słuchawki Teufel REAL BLUE NC, które przeceniono aż o 44 proc., z poziomi 999 zł na 559 zł. Są to wysokiej klasy wokółuszne słuchawki Bluetooth z technologią aktywnej redukcji szumów. Wbudowany akumulator wystarcza aż na 60 godzin słuchania muzyki przewodowo z ANC, 30 godzin na Bluetooth i aż 23 godziny na Bluetooth z włączonym ANC.

Ostatnim produktem jest BOOMSTER, czyli reinkarnacja klasycznego boomboxa. Sprzęt można kupić o 43 proc. taniej, bowiem kosztuje teraz 849 zł zamiast 1499 zł. Mamy tu do czynienia z dużym bezprzewodowym głośnikiem wyposażonym w radio FM DAB+, a także Bluetooth 4.0 z obsługą apt-X, wspieranym przez NFC.

BOOMSTER ma także złącze AUX oraz USB, za pośrednictwem którego możemy jednocześnie ładować smartfon. Sprzęt łączy dwa tryby zasilania: poprzez wbudowany akumulator (do 10 godzin pracy) oraz kieszeń na baterie AA (kolejne 6 godzin pracy). Boomster jest wyposażony w dwa tweetery, dwa drivery średniotonowe i duży driver basowy.

Warto się spieszyć.

Oferty Teufela są już aktywne na stronie producenta, ale pamiętajmy, że tak duże obniżki powstały z myślą o Black Friday i skończą się szybko po tym święcie. Kolejna taka okazja może nie zdarzyć się szybko, więc jeśli masz zamiar kupić dobry zestaw audio, polecam zrobić to właśnie teraz.

* Materiał powstał we współpracy z firmą Teufel.