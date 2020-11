Internet z niepełnej konstelacji satelitów Elona Muska zmiata konkurencję naziemną w wielu rejonach. A to dopiero beta-testy

3 interakcji

Pierwsze opinie pierwszych użytkowników internetu dostarczanego przez satelity z konstelacji Starlink wskazują, że w wielu rejonach USA, jest to najszybszy dostępny internet.

Zaledwie kilka dni temu rozpoczęły się publiczne beta-testy internetu dostarczanego przez satelity Starlink, a już pojawiają się pierwsze wyniki.

Początkowo SpaceX starał się obniżać oczekiwania pierwszych użytkowników, mówiąc im, że to dopiero początek, a więc jeszcze nie mogą spodziewać się w pełni komfortowej usługi, a co więcej mogą spodziewać się przerw w dostępie do internetu, gdy akurat nad danym miejscem nie będzie znajdował się żaden satelita. Rozsądna uwaga, zważając, że docelowa konstelacja ma mieć od 12 do nawet 40 tysięcy satelitów, a obecnie na orbicie znajduje się zaledwie tysiąc.

Niskie oczekiwania gwarancją zadowolenia

Pierwsze rezultaty jednak wskazują, że beta-testerzy uzyskują przepustowość na poziomie nawet 160 megabitów na sekundę, czyli wyższą niż 95 proc. innych dostawców internetu w Stanach Zjednoczonych. Za taki Internet to można nawet sprzedać niepodległość Marsa (co zresztą jest wymogiem dla beta-testerów).

Szczególnie zachwyceni są użytkownicy ze stanów mniej zurbanizowanych, a tym samym posiadający ograniczony dostęp do wolnego internetu. Jeden z beta-testerów z Montany opublikował na portalu Reddit screen wskazujący przepustowość rzędu 174/33 Mbps, dotychczas całkowicie niedostępną na tym terenie. Według użytkownika Starlink ma potencjał, aby zrewolucjonizować cały rynek.

To dopiero początek

Tak dobre rezultaty testów wskazują, że Elon Musk przesadzał nieco nazywając program beta testów „Better than Nothing Beta”, czyli „Beta lepsza niż nic”. Pierwsi użytkownicy początkowo otrzymali informację, że mogą spodziewać się prędkości między 50 a 150 Mbps oraz krótkich przerw w dostawach internetu gdy nad nimi nie będzie akurat znajdował się żaden satelita konstelacji.

Jak na razie w fazie testów dostęp do konstelacji dla użytkowników w USA kosztuje 99 dol. miesięcznie, 499 dol. za antenę oraz router płatne jednorazowo.