Znamy gry z PS Plus na grudzień 2020. Dostaniemy trzy tytuły, w każdy zagramy na PS4 i PS5

Sony przedstawiło zestaw gier do pobrania bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu PS Plus. W grudniu katalog tytułów został przyjemnie zróżnicowany, chociaż motyw przewodni jest jasno wyczuwalny: wybuchy oraz akcja!

Wybuchy oraz akcja - w ten sposób można określić ofertę PS Plus na grudzień 2020 r. To pierwszy raz, gdy z abonamentowej oferty skorzystają zarówno gracze na PlayStation 4, jak również PlayStation 5. Wszystko dzięki wsparciu dla wstecznej kompatybilności na nowszej platformie Sony.

Pierwsza gra to wypełnione destrukcją Just Cause 4.

Głośna propozycja dla jednego gracza wystarczy na dziesiątki godzin zabawy. Just Cause 4 to tytuł stawiający naprzeciw gracza cały autorytarny reżim, razem z jego żołnierzami, pojazdami opancerzonymi, czołgami, helikopterami, samolotami oraz łodziami bojowymi. Wszystko można zniszczyć, wszystkim można sterować, wszystko efektownie wybucha.

Muszę przyznać, że w moim odczuciu Just Cause 4 okazał się gorszy od świetnej części trzeciej. Gorszy klimat, mniej stabilne działanie gry, nudniejszy system walki o wyspę - wszystko to sprawiało, że poczułem ukłucie rozczarowania. Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z jak najbardziej poprawnym, a według wielu bardzo dobrym tytułem.

Druga produkcja to sieciowe, dynamiczne Rocket Arena.

Rocket Arena to produkcja z subgatunku hero shooter. Tytuł łączy sieciową walkę wyrazistych czempionów o unikalnych umiejętnościach z wyrzutniami rakiet oraz plecakami odrzutowymi. Gdy Rocket Arena została zapowiedziana, większość graczy spodziewało się produkcji Free2Play. EA zdecydowało się jednak na tradycyjny model dystrybucji.

Dzisiaj społeczność skupiona wokół Rocket Arena mocno osłabła. Co za tym idzie, tytułowi na pewno przyda się odczuwalny zastrzyk nowych użytkowników opłacających PS Plusa. Sam chyba jednak do sieciowej produkcji nie wrócę, ponieważ do teraz mam traumę po tym, jak inne redakcje złoiły nam skórę podczas oficjalnego turnieju.

Na deser podano robaki. W PS Plus pojawi się Worms Rumble.

Worms Rumble wciąż jeszcze nie miało swojej premiery, a tytuł już wylądował w ofercie PS Plus. Niewykluczone, że to zasługa dosyć chłodnego przyjęcia nowego projektu pośród wieloletnich fanów serii. Zamiast bowiem zaserwować nam Wormsy na miarę nowej generacji platform do gier, twórcy zdecydowali się nad dać coś na kształt dwuwymiarowego battle royale.

Worms Rumble zrywa z charakterystyczną dla serii turową rozgrywką. Intensywna akcja wylewa się z ekranu, a podczas gry dominuje chaos i nieustanne zniszczenie. Z drugiej strony Rumble nie wyróżnia absolutnie nic, co stawiałoby ten tytuł ponad poprzednimi odsłonami. Przeciwnie - wydaje się, że w niektórych miejscach doszło wręcz do regresu. Można mieć takie wrażenie obserwując np. mocno ograniczony system zniszczeń lokacji.



Wszystkie trzy gry z PS Plus pobierzemy pierwszego grudnia 2020 r.