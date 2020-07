Dokładnie dzisiaj ma swoją premierę Rocket Arena - pierwszy hero shooter od Electronic Arts. Z tej okazji bierzemy udział w specjalnym turnieju, mierząc się z innymi polskimi redakcjami. Tanio skóry nie sprzedamy.

Spider’s Web, Antyweb, PPE, Komputer Świat, IGN i WP - czołowe redakcje technologiczne polskiego Internetu zmierzą się lada moment w rakietowym pojedynku. Trzyosobowe drużyny już polerują bronie oraz sprawdzają wyposażenie. Stawka w walce jest bowiem wysoka: tytuł dominatora w pierwszej grze typu hero shooter od Electronic Arts.

Rocket Arena ma dzisiaj swoją globalną premierę.

Ekipa z Final Strike Games stworzyła sieciowego hero shootera - grę polegającą na wybraniu czempiona, a następnie wykorzystaniu jego unikalnych umiejętności podczas walki PvP. Przedstawiciele tego gatunku to m.in. Paladins oraz Overwatch. Rocket Arena wyróżnia się wykorzystanymi broniami: tytułowe rakiety to bardzo potężne narzędzia, ale wymagające niezłego opanowania oraz znacznej celności.

Rocked Arena pożycza również ciekawy element od brawlerów. Zamiast zabijać przeciwników, należy ich wypchać poza arenę. Oczywiście przy użyciu rakiet, wybuchów i umiejętności specjalnych. Im więcej obrażeń otrzyma nasz czempion, tym większa jest jego podatność na wystrzelenie poza arenę. Ta ciekawa zasada znacząco komplikuje oraz urozmaica sieciowe starcia. Grając w edycję przedpremierową, czułem się momentami, jak gdybym bawił się w Super Smash Bros.

Rywalom życzymy powodzenia, ale tanio skóry nie sprzedamy.

Redakcje Spider’s Web, Antyweb, PPE, Komputer Świat, IGN i WP znajdują się już w przedmeczowym lobby, trenując przed turniejem. Oczywiście możecie się spodziewać uczciwej i rzetelnej relacji z tego wydarzenia, opublikowanej jakiś czas później na łamach Spider’s Web. Jeśli wygramy, będzie to zasługa naszych niebywałych umiejętności. Jeśli przegramy, to oczywiście wina laga i serwerów.

Co ważniejsze, w Rocket Arena może już zagrać każdy zainteresowany. Tytuł właśnie miał swoją premierę na Xboksie One, PlayStation 4 oraz PC (Steam i Origin). Z tej okazji powstał premierowy zwiastun, który możecie zobaczyć wyżej. Warto dodać, że Rocket Arena to pierwszy tytuł EA w pełni wspierający standard cross-play. Dzięki temu raczej nigdy nie będziemy narzekać na brak chętnych do wspólnej gry online.