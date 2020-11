Plus przygotował świąteczne promocje na wybrane telefony ze swojej oferty. Zainteresowani będą mogli otrzymać zwrot gotówki lub prezent w postaci dodatkowego urządzenia.

Świąteczne promocje Plusa polegają na tak zwanym cashbacku – czyli zwrocie części gotówki po dokonaniu zakupu. Na te Święta cashbackiem objętych jest 15 modeli telefonów od Samsunga i Oppo.

Promocja ma obowiązywać w okresie od 2 listopada do 24 grudnia i jest kierowana zarówno do nowych, jak i obecnych klientów Plusa. Obejmuje zarówno oferty abonamentowe, jak i w ofercie bez kosztów abonamentu na raty 0 proc.

Po zakupie jednego ze smartfonów z listy poniżej i zgłoszeniu się do promocji, klienci będą mogli odebrać pieniądze w bankomatach sieci Euronet po wpisaniu odpowiedniego kodu otrzymanego w wiadomości SMS.

Kupujesz telefon na święta, a Plus zwraca ci pieniądze. Prezentujemy listę modeli objętych promocją.

Lista smartfonów objętych promocją:

Dodatkowo, Plus przygotował dodatkowe promocje, dzięki którym klient otrzyma w prezencie drugie urządzenie za złotówkę przy zakupie wybranych sprzętów Motoroli lub LG. Promocja obowiązuje zarówno abonentów sieci Plus, jak też klientów wybierających urządzenie bez kosztów abonamentu.

Osoby, które wybiorą telefon LG K52 lub telewizor LG UHD Smart 4K 49” 49UM711C mogą odebrać bezprzewodowy głośnik LG Xboom Go PL2 za złotówkę, a przy zakupie online na plus.pl urządzenia są dostępne w ramach zestawu. Klienci programu smartDOM mogą nabyć świąteczny zestaw razem z abonamentem tańszym o połowę ceny –za 25 zł miesięcznie, po rabatach za smartDOM i e-fakturę.

Natomiast ci, którzy zdecydują się na zakup Motoroli Edge lub Moto g 5G plus otrzymają bezprzewodowe słuchawki Motorola Escape 220, również za 1 zł, a przy zakupie online na plus.pl w ramach zestawu. Oba te telefony obsługują sieć 5G, która w Plusie ma już całkiem imponujący zasięg.

Niskie ceny na Święta w Plusie.

Na koniec, w świątecznej promocji sieci Plus znaleźć można sprzęty w niższych cenach i na raty 0 proc. Wybierając router domowy Huawei 5G CPE Pro 2, zegarek Huawei Watch GT 2 Pro, głośnik Huawei Sound X lub słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds Pro klient otrzymuje w prezencie głośnik za złotówkę. Po zakupie telefonu Huawei P40 Pro lub laptopa Huawei MateBook X Pro i5 można odebrać dwa głośniki Mini Sound za 1 zł.

Wymienionym gwiazdkowym promocjom towarzyszy świąteczna oferta w Plusie. Osoby, które do początku stycznia 2021 zdecydują się na zakup dowolnej oferty abonamentu głosowego lub Internetu mobilnego w Plusie, otrzymają dostęp do sieci 5G przez cały okres trwania umowy. A każdy, kto w tym okresie wybierze abonament internetowy za minimum 40 zł otrzyma dwa razy więcej gigabajtów. Do tego dołącza 150 GB na Święta za 15 zł w ramach ofert prepaid.