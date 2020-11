Plus szykuje nas na Święta. 120 GB w prepaid za jedyne 15 zł

Nadszedł ten czas. Operatorzy rozpoczynają świąteczne promocje. Przed szereg wychodzi Plus: użytkownicy ofert prepaid mogą zakupić aż 120 GB danych za względnie symboliczne 15 zł.

Święta coraz bliżej. To czas, w którym wysyłamy wiele życzeń i robimy dużo zakupów. A także korzystamy z błogiego lenistwa, gdy już wszystkie obowiązki domowe są za nami. Może serial z VOD? Kilka gier mobilnych? Sposobów na wolny czas jest wiele. Problemem jest tylko limit danych u operatora komórkowego.

Tymczasem Plus zapowiada nową promocję. Aż 120 GB za 15 zł na Święta.

No dobra, technicznie to trzy pakiety po 40 GB. Te są przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata wynosi 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji. Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060# lub aktywować w aplikacji Mobilny Plus Online.

Jest ona dostępna dla użytkowników taryf: Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush. Aby z niej skorzystać, wystarczy mieć aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty. Promocja obowiązuje od 5 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Warto zwrócić uwagę, że Plus ostatnio dużo inwestuje w internetyzowanie swojej klienteli. Niedawno uruchomił sieć 5G wszystkim użytkownikom i podwoił objętość swoich paczek danych. Samo 5G nie wymaga już abonamentu.