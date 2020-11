Jak telefon na abonament, to w Play. Operator sam opłaci 9 rat za smartfon

Play przygotował bardzo atrakcyjną ofertę dla osób, które planują przenieść swój numer i mają chrapkę na nowego smartfona. Operator może opłacać za klienta raty za telefon nawet przez 9 miesięcy po podpisaniu umowy. Wyjaśniamy, jak to działa.

Jeszcze kilka lat temu trzeba było swoje odstać w kolejkach, ale w dzisiejszych czasach przenoszenie numeru to już pestka. Wszystkie formalności w naszym imieniu załatwia nowy dostawca usług. Dzięki temu osoby, którym kończy się umowa, mają umowę bezterminowej lub korzystają z telefonu na kartę, mogą przebierać w skierowanych do nich promocjach.

Do takich osób rękę wyciągnął właśnie Play.

Operator przygotował ofertę dla tych konsumentów, którzy chcieliby kupić smartfon na abonament, ale nie mają obecnie środków na to, by zacząć od razu spłacać razem z zobowiązaniem na usługi raty za urządzenie. W ramach nowej promocji pierwszą ratę za urządzenie (nie licząc opłaty na start) płaci się dopiero po 9 miesiącach, bo do tego czasu raty za telefon bierze na siebie Play.

Promocją objęte są wybrane modele smartfonów od takich firm jak Xiaomi oraz Samsung i są wśród nich zarówno telefony topowe, jak i te z niższej półki cenowej. Osoby, które podpiszą umowę z operatorem teraz i przeniosą numer, nowy telefon odbiorą od razu, ale aż do lipca przyszłego roku będą opłacać wyłącznie abonament, na który się zdecydują. Raty za urządzenie pojawią się dopiero później.

Warunkiem skorzystania z promocji na 9 rat za 0 zł w Play jest rozłożenie spłaty telefonu na 36 miesięcy, ale można to zrobić przy umowie na abonament na jedynie 2 lata.

Przykładem oferty, w której można zacząć spłacać telefon z opóźnieniem, jest zakup smartfona Samsung Galaxy S20, czyli topowego modelu w ofercie koreańskiej firmy na 2020 r. W ramach abonamentu zapewniającego 70 GB internetu mobilnego za 75 zł miesięcznie przy 24 ratach do tej pory trzeba było zapłacić za ten model 499 zł na start, a potem uiszczać opłatę w wysokości 205 zł co miesiąc.

Rozłożenie zakupu na 36 rat — z których klient płaci de facto tylko 27 — przy dwuletniej umowie nie zmienia ceny sprzętu na start, ale zmniejsza łączną opłatę za abonament i urządzenie do ze 205 zł do 165 zł. Do tego przez te 9 miesięcy, czyli od teraz aż do lipca 2021 r., klient będzie płacił tylko tyle, ile wynosi abonament, czyli 75 zł. Oznacza to, że nie trzeba dopłacać 90 zł miesięcznie przez 3/4 roku, co daje sumę 810 zł.

Jakie jeszcze telefony można kupić w Play w ramach promocji 9 rat za 0 zł?

Samsung Galaxy Z Fold2 5G: 1629 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 275 zł;

1629 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 275 zł; Samsung Galaxy Z Flip 5G: 1309 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 225 zł;

1309 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 225 zł; Samsung Galaxy Z Flip: 989 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 225 zł;

989 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 225 zł; Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: 619 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 205 zł;

619 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 205 zł; Samsung Galaxy S20+ 5G: 599 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 175 zł;

599 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 175 zł; Samsung Galaxy S20 FE: 499 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 135 zł;

499 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 135 zł; Samsung Galaxy Note 20 5G: 499 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 175 zł;

499 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 175 zł; Samsung Galaxy A51: 1 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 110 zł;

1 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 110 zł; Samsung Galaxy A41: 139 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 95 zł;

139 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 95 zł; Samsung Galaxy A20s: 119 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 90 zł;

119 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 90 zł; Samsung Galaxy A20e: 29 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 90 zł;

29 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 90 zł; Xiaomi Mi 10 Lite 5G: 109 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 110 zł;

109 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 110 zł; Xiaomi Redmi Note 9 Pro: 19 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 105 zł;

19 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 105 zł; Xiaomi Redmi Note 9: 79 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 95 zł;

79 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 95 zł; Xiaomi Redmi 9: 169 zł na start, 75 zł przez pierwsze 9 miesięcy, potem 85 zł.

Jest też dobra wiadomość dla osób, które są pewne, że wolą kupić telefon spoza przygotowanej przez Play listy urządzeń marek Samsung i Xiaomi. W przypadku smartfonów od innych firm z promocji również można skorzystać, a jedynie skraca się okres rat za 0 zł z 9 miesięcy do pół roku. W tym przypadku po przeniesieniu numeru można wybrać też dowolny abonament: Play S, M, L lub Homebox.

*Materiał powstał we współpracy z marką Play