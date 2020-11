Z Warszawy do Gdańska koleją w dwie i pół godziny. Pendolino przyspieszy już 13 grudnia

Obecnie najkrótsza podróż koleją między Warszawą i Gdańskiej trwa 2 godziny i 47 minut. Wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy ten czas skróci się o dodatkowy kwadrans.

Skąd takie przyspieszenie? Według informacji opublikowanych przez Kolejowy Portal Informacyjny składy Pendolino będą teraz rozwijały prędkość 200 km/h na wielu nowych odcinkach, m.in. między Malborkiem i Szymankowem oraz między Tczewem a Gdańskiem Lipce.

Obecnie tak wysoką prędkość Pendolino rozwija jedynie w ramach Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinkach Psary-Włoszczowa oraz Idzikowice-Korytowo. Jak informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, podwyższenie prędkości na nowych odcinkach będzie możliwe dzięki urządzeniom i systemom ERTMS/ETCS poziomu 2.

Wprowadzenie zmian od 13 grudnia 2020 r. nie jest w żaden sposób zagrożone, a PKP przypomina, że zmiana przygotowywana jest już od dawna. Specjalne przejazdy testowe na tej trasie realizowano już w styczniu 2020 r. Pokonanie całego dystansu będzie teraz zajmowało ok. 2 godzin i 32 minut.

Kraków też zaoszczędzi kwadrans

Mieszkańcy stolicy Małopolski też mają powody do zadowolenia. Czas dojazdu do Trójmiasta także skróci się z 5 godzin i 17 minut do 5 godzin i 1 minuty.

Wszystkie te zmiany spowodowane są faktem dopuszczenia wyższych prędkości na wielu odcinkach znajdujących się na północ od Warszawy. Nie są to jedynie pojedyncze miejsca. Jak informuje KPI, po przejechaniu Gąsocina skład Pendolino zmierzający do Gdańska będzie utrzymywał prędkość 200 km/h aż przez 28 kilometrów.