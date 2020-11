Wiele osób po zakupie nowego telefonu pozbywa się poprzedniego lub wrzuca do szuflady, bo nie ma pomysłu na to, co z nim zrobić. Jest jednak lepsze rozwiązanie - wystarczy przyjść do dowolnego sklepu MediaMarkt i wymienić dotychczasowy smartfon na kartę podarunkową. Wykorzystasz ją do zakupu nowego telefonu lub innego produktu z oferty sieci.

Zakup nowego telefonu zawsze wiąże się z dylematem: co zrobić z poprzednim? Wiele osób decyduje się oddać go bliskim albo umieszcza ogłoszenie o sprzedaży np. w internecie. Są jednak osoby, które nie chcą się tym zajmować, a telefon, który mógłby jeszcze komuś posłużyć, ląduje w szufladzie, z której nikt go przez lata nie wyjmie lub staje się elektroodpadem.

MediaMarkt chętnie przygarnie porzucone smartfony i jeszcze za to zapłaci

Sklep pomoże kupującym nowy telefon w pozbyciu się poprzedniego. W ramach nowej usługi MediaMarkt można oddać do sklepu sieci niepotrzebny nam już smartfon w zamian za kartę podarunkową. Zyskujemy nie tylko środki na kolejne zakupy, ale również pewność, że pozbywamy się niepotrzebnego już urządzenia elektronicznego w sposób przyjazny dla środowiska.

MediaMarkt jest pierwszą siecią na rynku elektroniki użytkowej w Polsce, która oferuje klientom takie rozwiązanie.

Nieustannie analizujemy potrzeby naszych klientów i rozwijamy zakres usług. Użytkownicy nowych technologii oczekują kompleksowych rozwiązań i to kryterium spełnia nasza najnowsza usługa, w ramach której przyjmujemy używane smartfony, oferując w zamian kartę podarunkową MediaMarkt. Dzięki niej nie tylko zyskujemy dodatkowe środki na kolejne zakupy, ale także pozbywamy się elektroodpadów w sposób odpowiedzialny – mówi Małgorzata Parzymies, Dyrektor Działu Usług w MediaMarkt.

Jak wymienić telefon na kartę podarunkową w Media Markt?

Wystarczy udać się do Strefy Usług w dowolnym sklepie MediaMarkt, gdzie telefon zostanie wyceniony. Wysokość kwoty, jaką można otrzymać, zależy od modelu i stanu urządzenia. W przypadku akceptacji warunków pracownicy odbierają urządzenie i wręczają kartę podarunkową z uzgodnioną uprzednio kwotą.

Każdy klient sam decyduje, na co wyda pieniądze z karty podarunkowej. Usługa dostępna jest jedynie w sklepach stacjonarnych, gdyż urządzenie trzeba przynieść do Strefy Usług w MediaMarkt, aby pracownik ocenił jego stan — nie da się tego zrobić zdalnie.

O jakich jeszcze usługach MediaMakrt warto wiedzieć?

Ta popularna sieć sklepów z elektroniką ma w ofercie jeszcze wiele innych przydatnych usług. Wśród nich są np. pozagwarancyjne naprawy sprzętów, również tych kupionych w innych sklepach, co również wyróżnia markę na rynku.

Inną nowością w ofercie jest tzw. Złota rączka. Na terenie Warszawy i Krakowa, a wkrótce również w innych miastach, klient może zamówić czyszczenie urządzeń AGD, montaż i demontaż przedmiotów i inne usługi towarzyszące zakupom nowych urządzeń, remontom, przeprowadzce.

Karty pozwalające skorzystać z takich usług kupuje się w sklepie i opłaca przy kasie.

Zakres usług jest opisany bezpośrednio na każdej takiej karcie, a wizytę fachowca umawia się potem telefonicznie. Realizacja usług na karcie odbywa się w trakcie jednej wizyty — z wyjątkiem kary „Montaż z czyszczeniem 5 godzin”, gdzie maksymalna liczba wizyt wynosi 4. Klient płaci potem tylko za części zamienne.

Klienci MediaMarkt mogą skorzystać również z takich usług jak zabezpieczenie ekranu tabletu/smartfona folią ochronną, wgranie pakietu ochrony antywirusowej i przechowywanych danych McAfee LiveSafe dla komputera, smartfona itp. (roczna licencja zabezpieczy wiele urządzeń) oraz konfiguracja nowego komputera czy smartfona. Te urządzenia można zresztą zamówić od razu skonfigurowane. Oprócz tego specjaliści mogą zadbać o optymalizację parametrów telewizora i odkazić lampą UV drobne przedmioty, jak telefony, zegarki, smartwatche, klucze, biżuterię itp. Wisienką na torcie mogłoby być rozszerzenie gwarancji na elektronikę w ramach programu Gwarancja Plus, ale… to nadal nie koniec.

Sieć dba o środowisko naturalne i zachęca do tego wszystkich konsumentów. Dlatego jedną z oferowanych usług jest nieodpłatne przyjmowanie starych urządzeń, zgodnych z asortymentem sklepu. Można je oddać nawet jeśli nie zakupiło się nowych produktów. Elektroodpady są przekazywane do odpowiednich zakładów przetwarzania.

Z pełną listą usług MediaMakrt można zapoznać się na stronie sklepu.

*Artykuł powstał we współpracy z MediaMarkt.