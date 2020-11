W listopadzie trwają zakupowe święta. Promocje pod hasłem Black Friday wystartowały już na początku miesiąca, a za moment czeka nas ich kumulacja.

Black Friday wpisał się już bardzo mocno w kalendarz handlowy. Sklepy przygotowują się do niego przez całe miesiące. Pod hasłem Black Friday czy Czarny Piątek proponowane są produkty w mocno obniżonych cenach.

Ale dlaczego Czarny Piątek w ogóle jest czarny?

Czy chodzi o to, że klienci pod koniec dnia zwykle wpadają w żałobę, gdy orientują się, ile wydali pieniędzy? Nic bardziej mylnego!

Na temat genezy Czarnego piątku istnieje wiele teorii, ale żadna nie została tak naprawdę udowodniona. Jedna z nich, chyba najpopularniejsza, mówi, że nazwa tego dnia pochodzi od nawyków księgowych, pochodzących jeszcze sprzed czasów komputerów. Zgodnie z obowiązującymi regułami, straty w dokumentach księgowych zapisywano za pomocą czerwonego tuszu, a zyski – czarnego. A że Black Friday to moment, w którym obroty gwałtownie rosły, a co za tym idzie, było sporo zysków, to zużywano dużo czarnego tuszu. I tak się przyjęło – ten listopadowy moment wyprzedaży nazywa się czarnym dniem.

MediaMarkt wystartował z Black Friday już na początku listopada

Dokładniej już od 5. dnia tego miesiąca klienci mogą korzystać z promocyjnych ofert, które trafiają do sklepów w kolejnych odsłonach. A każda odsłona oznacza kolejny zestaw promocyjnych produktów.

Dziś rozpoczyna się finałowy tydzień wyprzedaży – startuje akcja XXXL Black Friday

Potrójny X w nazwie ma dwa znaczenia. Z jednej strony informuje, że mowa o wyprzedażach naprawdę wielkich rozmiarów, a z drugiej taka kumulacja iksów może być kojarzona z czymś wyjątkowym, niedostępnym na co dzień. I takie mają być promocje w MediaMarkt, zwłaszcza że akcją zostały objęte tysiące produktów.

Przykłady? Bardzo proszę:

Pralka Beko za 790 zł zamiast 1099 zł (taniej o 300 zł)

Lodówka Samsung RB37J506MSA/EF za 1699 zł, zamiast 2199 zł (taniej o 400 zł)

Odkurzacz ręczny bezprzewodowy Dyson V11 Animal Plus + zestaw akcesoriów za 2199 zł, zamiast 2599 zł (taniej o 400 zł)

IRobot odkurzający Roomba E5 za 1199 zł, zamiast 1349 zł (taniej o 150 zł)

Odkurzacz workowy Amica Yugo VM za 1046 zł, zamiast 229 zł (taniej o 70 zł)

TV Samsung QE65Q74TATXXH za 4399 zł, zamiast 4599 zł (taniej o 200 zł)

Smartfon Samsung Galaxy M11 za 599 zł, zamiast 699 (taniej o 100 zł)

Pralka Whirlpool FFL7238BPL za 999 zł, zamiast 1449 zł (taniej o 450 zł)

To oczywiście tylko wybrane produkty w promocyjnych cenach. Na mediamarkt.pl znajdziecie ich znacznie więcej.

Co więcej, promocje Black Friday w MediaMarkt obejmują nie tylko produkty

Dotyczą także usług, które w tym wyjątkowym czasie zostały wyjątkowo atrakcyjnie wycenione. Przykładowo, zestaw obejmujący folię ochronną UHD na smartfona z usługą klejenia kosztuje 79 zamiast 109 zł. Z kolei komplet folia antybakteryjna z usługą klejenia i rozszerzoną konfiguracją smartfona kosztuje 149 zamiast 208 zł – do zaoszczędzenia jest 59 zł.

Korzystne zestawy nie dotyczą wyłącznie smartfonów

W przypadku zakupu i naklejenia folii na tablet, w zestawie z oprogramowaniem McAfee można zaoszczędzić 48,90 zł. Konkretne oszczędności dotyczą także usług instalacyjnych dla sprzętów dużego AGD (zmywarka, suszarka pralka, lodówka, piekarnik) – kupując je teraz w zestawie z Gwarancją Plus, zaoszczędzimy na takim zestawie 20 zł. Za pakiet obejmujący optymalizację i instalację telewizora otrzymamy natomiast zniżkę 30 zł.

Właśnie, w domu, jak skorzystać z tej oferty, skoro sklepy są zamknięte?

Po pierwsze – nie wszystkie sklepy MediaMarkt są zamknięte, listę otwartych sklepów znajdziesz tu. Jeśli sklepy w Twoim mieście znajdują się w zamkniętych galeriach handlowych i nie można do nich wejść na zakupy, sprawdź na liście, czy nie oferują możliwości odbioru na miejscu zamówień internetowych. W tej sytuacji zamówienie może być gotowe już w 29 minut po tym, jak sfinalizujesz zakup.

Po drugie, cały czas można składać zamówienia przez internet z dostawą sprzętu do domu. Wystarczy złożyć zamówienie na 99 zł, by dostawa w 24h była bezpłatna. I to nie tylko dostawa do domu, ale również do 20 tys. punktów odbioru na terenie całego kraju.

Promocje związane z Black Friday trafiają się tylko raz w roku. Nie ma co czekać na kolejne. Szczególnie, że rozpoczynający się właśnie tydzień, to czas promocji XXXL.

*Artykuł powstał przy współpracy z MediaMarkt