Łazik Perseverance tak się nudzi w przestrzeni międzyplanetarnej, że nagrywa sam siebie

Już za dziewięćdziesiąt dni, 18 lutego, w spokojną atmosferę Marsa wleci łazik Perseverance. Jeżeli cała procedura lądowania zostanie wykonana bezbłędnie, Perseverance dołączy do Curiosity i ponownie będziemy mieli dwa łaziki jednocześnie jeżdżące po powierzchni Czerwonej Planety.

W międzyczasie jednak łazik od 30 lipca znajduje się w podróży między planetami. Nie oznacza to jednak, że łazik jest wyłączony i czeka spokojnie na dolecenie do Marsa. Jeden z mikrofonów, w które został wyposażony, nagrał dźwięki wydawane przez sondę lecącą w przestrzeni międzyplanetarnej.

Warto tutaj zauważyć, że łazik Perseverance jest pierwszym łazikiem w historii wyposażonym w mikrofony. Ten konkretny użyty do wykonania poniższego nagrania przeznaczony jest do nagrania dźwięków podczas wejścia w atmosferę, przelotu i lądowania na powierzchni Marsa. Inżynierowie zakładają, że mikrofon zarejestruje dźwięki odpalenia ładunku, który otworzy spadochron, włączenia silników hamujących oraz dotknięcia kołami powierzchni Czerwonej Planety.

Opublikowane teraz nagranie zostało zarejestrowane 19 października podczas testu kamer i mikrofonu.

Zaraz, zaraz, dźwięk w przestrzeni kosmicznej?

A no tak. Choć faktycznie przestrzeń kosmiczna nie jest najlepszym medium do przesyłania dźwięku, to jednak fale dźwiękowe mogą przemieszczać się w ciałach stałych. Takie mechaniczne wibracje mogą być zarejestrowane przez sprzęt elektroniczny.

Choć na nagraniu słychać tylko szum mechanizmów łazika, to jednak dla inżynierów jest ono bardzo wartościowe. Jakby nie patrzeć potwierdza ono, że wszystkie instrumenty pracują i gotowe są do rejestrowania lotu przez atmosferę marsjańską.

Naukowcy przyznają, że akurat nagranie lądowania będzie raczej ciekawym dodatkiem niż kluczowym elementem misji. Jeżeli łazik nie nagra lądowania, to w żaden sposób nie wpłynie to na jego misję na powierzchni Marsa. Jeżeli jednak wszystko się uda, to dane z takiego nagrania pomogą naukowcom zrozumieć szczegóły dotyczące wejścia i lotu przez rzadką atmosferę planety.

Według harmonogramu misji łazik Perseverance wejdzie w atmosferę Marsa 18 lutego 2021 r. o 21:47 polskiego czasu, a do jego powierzchni dotrze dokładnie 410 sekund później. (Uwielbiam tą precyzję planowania w misjach kosmicznych).