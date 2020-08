Łazik Perseverance poleciał na Marsa. Możesz sprawdzić, gdzie dokładnie teraz się znajduje

Po raz ostatni widzieliśmy łazik Perseverance 30 lipca 2020 r., kiedy niknął na niebie tuż po starcie w kierunku Czerwonej Planety. Teraz dzięki aplikacji Eyes on the Solar System, możesz w czasie rzeczywistym sprawdzać, gdzie aktualnie się znajduje.

Aplikacja Eyes on the Solar System dostarcza swoim użytkownikom te same dane o trajektorii sondy, jakie zespół nawigacyjny wykorzystuje do planowania manewrów sondy. Jeżeli chcesz śledzić lot łazika na Marsa, to właśnie ta aplikacja jest miejscem dla ciebie - mówi Fernando Abilleira, menedżer projektu i nawigacji misji Mars 2020.

Sonda Mars 2020 na tle wewnętrznego rejonu Układu Słonecznego w aplikacji Eyes on the Solar System

Dzięki aplikacji nie tylko sprawdzisz odległość, jaka dzieli sondę od Marsa w danej chwili, ale możesz także obejrzeć obiekty Układu Słonecznego widziane z pokładu sondy, czy też zmierzyć prędkość względną między Marsem a Ziemią.

Najbardziej aktualny Mars tylko w Eyes on the Solar System

Zważając na to, ile sond aktualnie krąży wokół Marsa, ile badań na powierzchni wykonują łazik Curiosity czy lądownik InSight, nowe dane i zdjęcia z Czerwonej Planety spływają na Ziemię bezustannie. Można powiedzieć, że jeżeli nie widzieliście ostatnio Marsa za pomocą Eyes on the Solar System, to nie widzieliście Marsa w ogóle - dodaje Jon Nelson, kierownik ds. technologii wizualizacji w JPL.

Dziesiątki przycisków, opcji i kontrolek dostępnych w panelu Eyes on the Solar System umożliwiają ustawienie nie tylko tego co chcemy zobaczyć, ale też z jakiej odległości od sondy chcemy coś zobaczyć. Po wybraniu opcji widoku 3D, można rozejrzeć się po Układzie Słonecznym.

Warto tutaj zauważyć, że aplikacja nie skupia się jedynie na Marsie, a zawiera dane o całym układzie planetarnym, dzięki czemu możemy odwiedzić dowolną planetę. Analogicznie możemy także zmienić moment w przeszłości i przyszłości, w którym chcielibyśmy zobaczyć wygląd Układu Słonecznego. W tym celu do aplikacji wprowadzono dane zebrane przez NASA od 1950 roku. Przyszłość natomiast prognozowana jest do 2050 r.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.