Konferencja Apple'a: premiera komputerów Mac z procesorami ARM - live blog

Dziś o godzinie 19 Apple pokaże nowe komputery Mac z własnymi procesorami. Z pewnością będzie to historyczna konferencja dla producenta.

To prawdopodobnie ostatnia z tegorocznych konferencji Apple'a. I zarazem najważniejsza. Niecodziennie ogłasza się tak fundamentalną zmianę, jak przejście z procesorów Intela na własne układy z architekturą ARM. Moment dla producenta jest historyczny i można go porównać do migracji z platformy PowerPC do x86 w 2005 r.

O tym, że mamy do czynienia z ważną dla Apple'a chwilą można wnioskować również z motywu przewodniego konferencji. „One more thing” to oczywiście cytat ze Steve'a Jobsa, który w ten sposób zajawiał na konferencjach niespodziewane nowości. „Zapomniałem! Jest jeszcze jedna rzecz” - mówił założyciel Apple'a, a następnie prezentował nowe produkty. W ten sposób zapowiedziany został chociażby PowerBook G4 w 2004 r., MacBook Pro w 2006 r., MacBook Air w 2010 r. czy Apple Watch w 2014 r.

Konferencja Apple'a - co zobaczymy 10 listopada?

Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dziś Apple pokaże MacBooki. Bardzo wątpliwe, że zobaczymy też inne maki - czyli Maca Mini, iMaca czy Maca Pro.

Według doniesień zza oceanu Tim Cook zaprezentuje MacBooka Air, MacBooka Pro 13” i MacBooka Pro 16”.

O nowych komputerach Apple'a wiadomo tak naprawdę niewiele. Na zewnątrz nie będą różnić się niczym od dotychczasowych modeli. Na weryfikację tych doniesień będziemy musieli poczekać do wieczora. Tak naprawdę w tym przypadku nie wygląd jest najważniejszy, ale fakt gigantycznej zmiany, o doniosłości której pisał Maciej Gajewski.

Konferencja Apple'a - gdzie oglądać

Konferencja będzie dostępna oczywiście na stronie Apple'a. Można ją śledzić również na YouTubie.

Zapraszamy również do śledzenia live bloga, który będzie dostępny pod tym tekstem. Na bieżąco będziemy komentować dla was konferencję. Na łamach Spider's Web opiszemy również wszystkie nowości Apple'a. Komentarze są do waszej dyspozycji.