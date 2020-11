Huawei nie zwalnia tempa i okopuje się jeszcze silniej w segmencie przystępnych cenowo telefonów komórkowych. Huawei P Smart z kolekcji na 2021 r. kosztuje teraz jedynie 699 zł i ma całkiem zacne parametry.

Nowy smartfon w ofercie marki Huawei został właśnie przeceniony aż o 200 zł, a tym samym cena Huawei P smart (2021) spadła z poziomu 899 zł do jedynie 699 zł. Sprawdziliśmy, co dokładnie w tym segmencie cenowym ma do zaproponowania producent.

Huawei P smart (2021) — wyświetlacz Full HD+ to początek zalet

Chociaż mamy do czynienia ze smartfonem z niskiej półki cenowej, to ma on ogromny, bo aż 6,67-calowy ekran LCD IPS. Mimo sporych gabarytów wynoszących 165,7 x 76,9 x 9,3 mm korzysta się z niego stosunkowo wygodnie — to zasługa bardzo wąskich ramek dookoła wyświetlacza, który zajmuje aż 84,3 proc. powierzchni.

Wspomniany panel w Huawei P smart (2021) ma rozdzielczość wynoszącą aż 2400 na 1080 pikseli, co przekłada się na ich zagęszczenie na poziomie 395 ppi i ultrapanoramiczne proporcje, czyli 20:9. Co zaś istotne, na nowoczesnym wyglądzie i ekranie o dobrych parametrach zalety tego telefonu się nie kończą.

Specyfikacja smartfona Huawei P smart (2021) nie pozostawia zbyt wiele do życzenia.

Producent zdecydował się zamontować w nim ośmiordzeniowy procesor Kirin 710A wykonany w 14-nanometrowym procesie technologicznym. W wykonywaniu codziennych zadań pomaga 4 GB pamięci operacyjnej, a na system i dane przeznaczono aż 128 GB. Na dysku można zapisywać zdjęcia wykonane poczwórnym aparatem:

48 MPix, f/1.8, 26 mm, 1/2,0”, 0,8 um, PDAF;

8 MPix, f/2.4, 120˚, 1/4,0”, 1,12 um;

2 MPix, f/2.4, (makro) + 2 MPix, f/2.4, (czujnik głębi).

Do tego dochodzi 8-megapikselowa kamerka do selfie (f/2.0), którą umieszczono centralnie u góry wyświetlacza w okrągłym wycięciu. Oprócz tego w smartfonie nie zabrakło modułów łączności, w tym LTE (Dual-SIM), Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth (5.1) i GPS. Dostępną pamięć można rozszerzyć poprzez karty microSDXC.

Huawei P smart (2021) — co jeszcze warto wiedzieć?

Za zasilanie podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować kablem z końcówką USB-C z mocą 22,5 W. Aby uzupełnić 46 proc. ładunku, trzeba poświęcić pół godziny. Zabezpieczenie biometryczne przybrało z kolei formę skanera linii papilarnych montowanego w przycisku wybudzania telefonu.

Wszystkimi podzespołami zarządza system Android 10 z nakładką EMUI 10.1 wspierany przez Huawei Mobile Services, co oznacza, że telefon nie ma zainstalowanych usług Google’a (odsyłam do filmu na ten temat). Huawei P smart (2021) dostępny jest przy tym w cenie 699 zł zamiast 899 zł w trzech kolorach: Crush Green, Blush Gold i Midnight Black.

*Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei.