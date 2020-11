Tryb ciemny w Facebooku na iOS już oficjalnie. Jeszcze tylko Android i mamy komplet

2 interakcji

Tryb ciemny w aplikacji mobilnej Facebooka na iOS nareszcie zaczyna być udostępniany wszystkim użytkownikom. Zobacz, jak wygląda.

Po ponad roku zapowiedzi i testów A/B, ciemny wygląd Facebooka w aplikacji na iOS nareszcie jest wdrażany globalnie. Póki co odbywa się to falami, bowiem w naszej redakcji część osób widzi już nowy wygląd, a część jeszcze nie. U mnie w aplikacji na iPhonie widzę już tryb ciemny, ale na iPadzie nadal nie mam takiej opcji.

Facebook z trybem ciemnym na iOS - jak włączyć?

W aplikacji należy przejść do ustawień, czyli ostatniej zakładki na dolnym pasku (tzw. hamburger menu). Następnie musimy rozwinąć opcję „Ustawienia i prywatność”. Pojawi się tu nowa opcja „Tryb ciemny”, widoczna pomiędzy pozycjami „Czas spędzony na Facebooku”, a „Język aplikacji”.

Tryb ciemny pozwala zdefiniować zachowanie aplikacji niezależnie od ustawień systemowych.

Możemy wymusić białe tło, ciemne tło, lub pozostawić opcję „System”, w której tło dostosuje się do ustawień iOS, dzięki czemu może automatycznie zmieniać się wraz z porą dnia.

Tak wygląda Facebook w trybie ciemnym na iOS.

Jak to zwykle bywa z trybem ciemnym, po przełączeniu się na dark mode wrażenie jest bardzo dziwne. Miałem poczucie, że coś tu nie gra. Jak zwykle jednak to chwilowe zdziwienie szybko przeszło, a ja już po jednym dniu nie wyobrażam sobie powrotu do białego tła.

Facebook w trybie ciemnym - strona główna

Strona profilu w trybie ciemnym aplikacji Facebooka

Przykładowy post ze zdjęciem

Grupy na Facebooku również wyświetlają się w trybie ciemnym

Jak widać na załączonych zrzutach ekranu, tło nie jest zupełnie czarne, lecz ciemnoszare. Pełna czerń co prawda robi większe wrażenie na ekranach OLED, ale jednocześnie olbrzymi kontrast pomiędzy białymi literami szybciej męczy oczy. Ciemnoszare tło jest bardzo dobrym kompromisem.

Wszystkie elementy aplikacji są przeprojektowane z myślą o ciemnym trybie. Nie znalazłem ani jednej sekcji, w której ciemne tło gryzłoby się z interfejsem. Tryb ciemny mamy we wszystkich elementach Facebooka, a więc na stronie głównej, w Marketplace, na profilach, w Grupach, w sekcji powiadomień oraz w ustawieniach.

Wdrożenie trybu ciemnego zajęło Facebookow zdecydowanie zbyt dużo czasu.

Facebook był ostatnią aplikacją na moim iPhonie - przynajmniej spośród programów używanych na co dzień - która nie oferowała trybu ciemnego. Zważywszy na fakt, że tryb ciemny jest dostępny w iOS już od przeszło roku, prace trwały wyjątkowo długo. Jest to tym bardziej zaskakujące, że pozostałe aplikacje Facebooka - nawet zapomniany przez wszystkich Instagram na iPadzie - mają już od dawna tryb ciemny. Niestety to już tradycja, bo równie długo zajęło Facebookowi pełne przejście na nowy wygląd i tryb ciemny w wersji webowej.

Powiecie, że to mało istotna zmiana? Dla wielu użytkowników z pewnością tak jest. Podejrzewam, że większość osób nigdy nie skorzysta z ciemnego trybu, ale osobiście należę do obozu, który pokochał aplikacje w trybie ciemnym.

Do niedawna tryb ciemny był domeną profesjonalnych programów desktopowych, w moim przypadku Photoshopa, Lightrooma i Final Cut Pro X. Od kiedy jednak macOS i iOS pozwalają na ustawienie systemowego trybu ciemnego, zarówno systemy i wszystkie aplikacji na moim komputerze, smartfonie i tablecie mam ustawione w trybie ciemnym. Przez całą dobę. Przyzwyczaiłem się do tego wyglądu tak bardzo, że biel w aplikacjach wydaje mi się teraz bardzo nienaturalna i wręcz niebezpiecznie jasna. Białe ekrany świecą za mocno, co nie tylko kiepsko wygląda, ale w przypadku urządzeń mobilnych niepotrzebnie drenuje akumulator.

Oczywiście Spider's Web oglądam na desktopie i na urządzeniach mobilnych również tylko w wersji ciemnej. Chciałbym, by każdy serwis miał taki przełącznik wyglądu, jaki znajduje się u nas.

A co z Facebookiem na Androida?

Tego nie wie nikt. Trwają testy, więc jeśli jesteś szczęśliwcem wylosowanym do grupy testowej, możesz oglądać Facebooka w trybie ciemnym, ale na razie nie ma żadnych konkretów odnośnie globalnego wdrożenia, takiego na jak iOS.