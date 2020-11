Dzień Singla 2020 - TOP 10 najlepszych promocji w polskich sklepach

Dzień Singla to dzień fantastycznych promocji, zwłaszcza w chińskim sklepie AliExpress. Co jednak, jeśli nie chcemy zamawiać z Chin? Zebraliśmy TOP 10 najlepszych promocji w polskich sklepach.

Zamówienie towaru na AliExpress nie każdemu odpowiada. Dla większości Polaków nie jest to znajomy sklep, a wiele osób jest też (słusznie) zaniepokojona potencjalnym czasem dostawy. Jeśli wysyłka nie wyjeżdża z magazynu w Polsce lub przynajmniej Unii Europejskiej, czas oczekiwania może wynieść nawet kilka miesięcy - po ubiegłorocznym Dniu Singla czytelnicy donosili nam, iż paczki przyjeżdżały nawet pod koniec stycznia.

Na szczęście Dzień Singla przestał być wyłącznie chińskim świętem zakupów i na świetne promocje możemy liczyć także w lokalnych sklepach. Wybrałem 10 najlepszych okazji.

Dzień Singla 2020 - najlepsze promocje

Własne promocje z okazji 11.11 mają czołowi dostawcy elektroniki w Polsce: MediaMarkt, Euro RTV AGD, MediaExpert a także sklep x-kom. Co w nich znajdziemy?

Motorola Moto G7 za 499 zł.

W sklepie x-kom.pl po wpisaniu kodu rabatowego „alpaka” możemy nabyć smartfon Motorola Moto G7 z 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane za 499 zł (zwykle 649 zł).

Nie jest to najnowszy telefon, ale ma podzespoły w zupełności wystarczające do płynnej obsługi urządzenia i czysty, niezaśmiecony software, który docenią osoby poszukujące prostoty użytkowania. Nie jest to propozycja dla geeków, ale doskonała odpowiedź na pytanie „co kupić dla mamy/babci/dziadka/wujka, żeby nie było drogie, ale super działało?”

Nintendo Switch Lite w promocji za 899 zł.

Konsole Nintendo mają to do siebie, że nie tanieją, a jeśli już, to nieznacznie.

Dlatego dzisiejsza promocja na Nintendo Switch Lite w sklepie x-kom jest warta uwagi, bo konsolę kupimy za 889 zł. W tym samym sklepie znajdziemy też sporo przecen na pudełkowe wersje gier na Switcha, więc można od razu zaopatrzyć się i w konsolę, i w coś do pogrania. Zdecydowanie warto.

Nikon Z50 z dwoma obiektywami za 3648 zł.

Fotografia to nietanie hobby. Miłośnicy robienia zdjęć, szukający swojego pierwszego aparatu, który nie jest smartfonem, często są zdziwieni ogromnym kosztem zakupu nowego sprzętu. Dlatego właśnie dzisiejsza promocja na Nikona Z50 to fantastyczna okazja.

To nowoczesny bezlusterkowiec z matrycą APS-C, o genialnym komforcie obsługi i ogromnych możliwościach, nieznacznie tylko ustępujący profesjonalnym korpusom Nikon Z6 czy Z7. W zestawie z aparatem dostaniemy też dwa obiektywy kitowe: 16-50 mm oraz 50-250 mm, obydwa ze stabilizacją. To znakomity zestaw, by rozpocząć przygodę z „poważną” fotografią.

Nikona Z50 kupimy w sklepie MediaMarkt za 3648 zł.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro za 1049 zł.

Na stronie mi-home.pl znajdziemy dziś szereg ofert specjalnych. Jedną z najciekawszych jest promocja na smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro w wersji 6/128 GB. Telefon w trzech wariantach kolorystycznych kupimy dziś 350 zł taniej, przeceniony z 1399 zł na 1049 zł.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro za 849 zł.

Jeśli 1049 zł to wciąż za dużo, to ubiegłoroczny Xiaomi Redmi Note 8 Pro, wcale nie ustępujący nowemu Note’owi 9 Pro, kupimy jeszcze taniej, bo za 849 zł zamiast zwyczajowych 1199 zł. Zdecydowanie warto.

Telewizor Mi LED TV 4S 65” za 2399 zł

Ostatnią ze świetnych promocji na stronie mi-home.pl jest dziś przecena na telewizor Mi LED TV 4S o przekątnej 65”. Telewizor wyposażony jest w Android TV, więc rozrywki nikomu na nim nie zabraknie; można go również obsługiwać przy użyciu wbudowanego Asystenta Google. Wyświetla obraz w rozdzielczości 4K z certyfikatem HDR10+

Huawei Smart Scale za 99 zł

Jedna z najbardziej przystępnych cenowo inteligentnych wag jest dziś jeszcze bardziej przystępna. Huawei Smart Scale kupimy w sklepie x-kom za 99 zł zamiast za 129 zł. Wystarczy dodać kod „alpaka” przy składaniu zamówienia.

Sony WH-1000XM3 za 849 zł

W Euro RTV AGD kupimy fe-no-me-nal-ne słuchawki Sony WH-1000XM3 z aktywną redukcją hałasu za 849 zł. Już w cenie 1000 zł te słuchawki są nieprzyzwoicie tanie, a za 849 zł po prostu nie mają sobie równych. Żeby kupić cokolwiek lepszego w tym segmencie, trzeba wydać drugie tyle. Nic tylko brać.

Xiaomi Mi 10 8/256 GB za 2499 zł

W Euro RTV AGD kupimy dziś Xiaomi Mi 10 w fenomenalnej cenie. W regularnej cenie nie polecamy zakupu tego smartfona, bo powyżej 3500 zł są lepsze modele. Za 2500 zł jest to jednak fenomenalna opcja, ze świetnym aparatem i doskonałą wydajnością.

Blender Philips HR3573/90 za 355 zł.

Na koniec coś z zupełnie innej bajki - w Euro RTV AGD kupimy dziś Blender wysookobrotowy Philips HR3573/90 Series 5000 w bardzo dobrej cenie, do tego w zestawie z dodatkowym bidonem wykonanym z tritanu, którego możemy używać bezpośrednio na blenderze.

Sam korzystam z takiego gadżetu od kilku lat i nie wyobrażam już sobie bez niego kuchni. W takim blenderze kielichowym można przygotować wszystko - od pysznych smoothie po sosy, pasty czy masło orzechowe. Dzięki wysokiej mocy blender wyciska więcej wartości odżywczych z owoców czy warzyw, a także potrafi mielić ziarna.

Dzień Singla 2020 - zapraszamy na livebloga.

Więcej świetnych okazji w chińskie święto zakupów znajdziecie na naszym liveblogu, gdzie wrzucamy najlepsze promocje ze źródeł z całego świata. Link do livebloga znajdziecie tutaj.