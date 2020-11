Na to czekaliśmy. Gameplay z gry Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 Pro i PS5

Widzieliśmy już jak Cyberpunk 2077 wygląda uruchomiony na PC z GeForce RTX a także na konsolach Xbox One X i Xbox Series X. Teraz przychodzi czas na najpopularniejszą platformę konsolową na świecie – czyli na PlayStation.

Do premiery Cyberpunka 2077 pozostało już bardzo niewiele czasu. Gra polskiego studia CD Projekt Red, na którą czeka niemal cały gamingowy świat, pojawi się na serwerach i w sklepach już na początku przyszłego miesiąca. Gra będzie dostępna na PlayStation 4, Xbox One, PC i Stadię. Z czasem ma też doczekać się wersji dedykowanej konsolom Xbox Series i PlayStation 5 – jednak na tych urządzeniach będzie działać od samego początku w ramach trybu zgodności wstecznej.

To oznacza, że początkowo Cyberpunk 2077 nie wykorzysta w pełni możliwości nowych konsol do gier. Warto jednak mieć na uwadze, że zarówno na Xboksie Series jak i na PlayStation 5 będzie ona działać w rozszerzonym trybie zgodności. Dzięki temu gra będzie wczytywać się znacznie szybciej, spadki w płynności nie powinny się pojawiać, podobnie jak dynamiczne obniżanie rozdzielczości, często stosowane w konsolach mijającej generacji.

Klip przygotowany przez CD Projekt Red pokazuje nam sam początek gry. Możemy się więc przyjrzeć kreatorowi postaci i samemu początkowi przygody, w której bohater przemierza Night City w swoim pojeździe. Nie brakuje też krótkich fragmentów z obrzeży miasta.

Niestety, nadal nie widzieliśmy jak gra wygląda na najtańszych konsolach, a więc na zwykłym PlayStation 4 oraz na Xbox One S i Xbox Series S. Nie zmienia to jednak faktu, że CD Projekt Red wyraźnie pcha stareńkie już maszynki do grania do granic ich możliwości. Materiał z PlayStation 4 Pro wygląda imponująco. Różnic względem PlayStation 5 na pierwszy rzut oka nie ma w zasadzie żadnych – ale właśnie dlatego niecierpliwie będziemy czekać na darmową aktualizację gry, wprowadzającą do niej next-genowe elementy.

Cyberpunk na PlayStation 4 Pro – zrzuty ekranowe z prezentacji.















Cyberpunk 2077 na PlayStation 5 – zrzuty ekranowe z prezentacji.