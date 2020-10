Windows 10 20H2 już dostępny. Wasze okienka zaraz się zaktualizują

1 interakcji

Z tej informacji cieszy się na pewno redaktor Maciej oraz tych trzech innych fanów Windowsa w Polsce. Reszta użytkowników będzie chciała się po prostu dowiedzieć, co nowego pojawi się w najnowszej aktualizacji z tą wyjątkowo ekscytującą nazwą.

20H2 według nowej nomenklatury Microsoftu oznacza aktualizację wydaną w drugiej połowie (H2) 2020 roku. Skoro rozszyfrowaliśmy już tę nazwę, mogę was jeszcze uspokoić, że w gruncie rzeczy jest to standardowa łatka serwisowa, co oznacza, że aktualizacja waszego systemu potrwa krótko i nie powinna sprawić żadnych problemów.

Windows 10 20H2 - co nowego?

W gruncie rzeczy zmian jest dość niewiele. Wszystkie jednak będą bardzo zauważalne, gdyż dotyczą one interfejsu systemu oraz sposobu, w jaki korzystamy z aplikacji i witryn internetowych. A więc:

Z aktywnych kafelków i ikon znika kolor wiodący:

Tym samym wróciliśmy trochę do Windowsa 95

Czyli ten, który wybraliście sobie w ustawieniach. Na powyższym zrzucie ekranu wybrany jest na przykład granatowy. W nowej aktualizacji kolor wiodący zostaje zastąpiony półprzeźroczystością, co zdaniem Microsoftu ma sprawić, że aktywne kafelki będą bardziej czytelne i lepiej skomponowane z resztą interfejsu. Kolorowy podlew znika również z ikon, których tło od dzisiaj będzie również półprzezroczyste.

W trybie ciemnym wygląda to na szczęście o wiele lepiej.

Powiadomienia zmieniają swój wygląd

Znikają pionowo ułożone ikonki strzałek i kółka zębatego. Podmienione zostały na intuicyjny krzyżyk do zamykania powiadomienia i wielokropek rozwijający więcej opcji. Doskonale, bo akurat zdążyłem przyzwyczaić się do tego pierwotnego, mało intuicyjnego wyglądu.

Ulepszony tryb Skupienie

Tryb ten w końcu zacznie mieć sens. Wcześniej bowiem, po jego dezaktywacji, wszystkie powiadomienia, które nie zostały wyświetlone w czasie korzystania z trybu Skupienie pojawiały się w stylu: wszystkie na raz, giń użytkowniku. Było to na tyle irytujące, że chyba nie tylko ja przestałem korzystać z opcji czasowego wyciszenia powiadomień. Microsoft to zauważył i oddelegował odpowiednich ludzi, żeby to poprawili. Teraz gdy wyjdziemy z trybu Skupienie, przegapione powiadomienia nam nie wyskoczą. Po rozwinięciu listy powiadomień będą oczywiście dostępne.

Informacje o systemie znikają z Panelu sterowania.

Od teraz dostępne będą w aplikacji Ustawienia, wraz z przyciskiem do kopiowania informacji o systemie. Piszę o tym, żebyście za jakiś czas mogli wpisać w wyszukiwarkę gdzie znaleźć informacje o systemie Windows 10 i trafić na ten akapit, pozdrawiam.

Nowy tryb dotykowy. Nie, nie ten dla tabletów.

Tyyyyyyle przestrzeni.

Funkcja ta miała pojawić się wcześniej, ale się nie pojawiła. Chodzi o lekkie zmiany interfejsu stworzone z myślą o komputerach z dotykowym ekranem, na których będzie można wyświetlić sobie nieco szerzej rozmieszczone elementy interfejsu, dzięki czemu będzie łatwiej w nie trafić palcem.

Funkcja zmiany częstotliwości odświeżania ekranu pojawi się w nowym miejscu

Żeby ją znaleźć, od teraz trzeba będzie uruchomić aplikację Ustawienia, tam wybrać zakładkę System, potem Ekran, następnie Zaawansowane ustawienia wyświetlania i już, można zmieniać.

Zmiany w przeglądarce Edge

Pierwsza, z której skorzystają cztery osoby w Polsce: korzystając ze skrótu przełączania się między aplikacjami [ALT]+[TAB], zaktualizowany Windows będzie uwzględniał również otwarte karty Edge'a. Napiszę od razu, że na szczęście można to wyłączyć: możemy zdecydować czy korzystając z [ALT]+[TAB] chcemy widzieć wszystkie karty Edge'a, kilka ostatnich – czy też nie chcieć widzieć ich wcale i zostawić wszystko po staremu.

Kolejną zmianą Edge'a będzie ukrycie klasycznej wersji przeglądarki działającej na silniku Spartan. Edge zostanie podmieniony na wersję zbudowaną w oparciu o projekt Chromium.

Reszta zmian to poprawki związane z bezpieczeństwem systemu, zwiększeniem wydajności i naprawą drobnych usterek. Jednym słowem: aktualizacja 20H2 ma sprawić, że nasze komputery będą działać odrobinę stabilniej i szybciej.