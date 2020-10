Dzięki kolejnym informacjom publikowanym przez Sony wiemy, jak ma wyglądać proces przenoszenia cyfrowej kolekcji gier z PlayStation 4 na PlayStation 5. Będzie łatwo i przyjemnie, ale tylko w jednym przypadku również szybko.

Gry wydane na PlayStation 4 będą działać w trybie wstecznej kompatybilności na PlayStation 5. Wyjątki od tej zasady można policzyć na palcach obu dłoni. Co więcej, dzięki technologii Game Boost gry z PS4 będą działać na PS5 szybciej, płynniej oraz bardziej stabilnie. To doskonała argumenty przemawiające za tym, aby przenieść swoją dotychczasową bibliotekę na nową konsolę Sony. Będziemy to mogli zrobić na trzy różne sposoby:

1. Ściągnie gry po grze za pomocą PS Store i konta SEN

Ta metoda wymaga wyłącznie nowej konsoli PS5, ale jest dosyć czasochłonna. Bibliotekę gier z PS4 będzie można pobrać za pośrednictwem Internetu, przy pomocy PS Store, z wykorzystaniem swojego konta Sony Entertainment Network - tego samego, z którego korzystasz już dzisiaj na PlayStation 4. Wystarczy zalogować się na swoje konto, a następnie wejść do cyfrowego sklepu lub zakładki biblioteki i rozpocząć poszukiwania.

Wybrane gry z PS4 pobieramy za pośrednictwem sieci do pamięci PS5. Musimy tylko brać pod uwagę, że przy współczesnych rozmiarach gier wideo, proces pobierania własnej kolekcji może potrwać naprawdę długo. Drugim problemem jest pojemność PlayStation 5. Do dyspozycji użytkownikom zostanie oddane nieco ponad 600 GB przestrzeni na gry. Co za tym idzie, wielu posiadaczy PS4 nie zmieści na nowej konsoli całej swojej cyfrowej kolekcji. Na szczęście można w tym celu wykorzystać zewnętrzny dysk HDD.

2. Transfer gier między urządzeniami PS4 - PS5.

Druga metoda wykorzystuje obie konsole Sony, jednocześnie włączone i znajdujące się w pobliżu. PlayStation 4 oraz PlayStation 5 będą się odnajdywać w sieci domowej i to właśnie za jej pośrednictwem zyskamy możliwość przeniesienia swojej cyfrowej kolekcji z jednej maszyny na drugą. Transferu plików dokonamy po domowym WiFi, jak również przy wykorzystaniu bardziej stabilnego złącza LAN.

Metoda numer dwa powinna być szybsza, ponieważ posiadacz PS5 nie jest skazany na widzi-mi-się serwerów Sony, w pełni wykorzystując moc domowej infrastruktury przesyłu danych. Z drugiej strony konieczność jednoczesnego nawigowania po menu PS4 oraz PS5 może być nieco problematyczna, zwłaszcza gdy mamy ograniczone miejsce pod telewizorem.

3. Podłączenie zewnętrznego dysku do PS5 (mój faworyt).

Trzecia metoda jest najprostsza i najszybsza. Niestety, będą mogli z niej skorzystać wyłącznie ci gracze, którzy wykorzystują dysk zewnętrzny do magazynowania gier na PS4. Taki dysk będzie można po prostu odpiąć od starszej konsoli, a następnie podłączyć do PlayStation 5. To wystarczy, aby po krótkiej weryfikacji licencji system rozpoznał gry i zaoferował użytkownikowi natychmiastowy dostęp do kolekcji. Zero pobierania.

Trzeci wariant jest moim ulubionym, ponieważ już od dłuższego czasu instaluję gry z PS4 wyłącznie na swoim ukochanym WD_Black. Świadomość, że wystarczy odpiąć dysk, a następnie podłączyć do go PS5, jest bardzo przyjemna. Gigantycznym dodatkowym atutem jest to, iż moja kolekcja (aktualnie 5 TB gier) nie zajmie ani jednego gigabajta na SSD. Tam trafią wyłącznie najnowsze produkcje.

A co z płytami?

Jeśli wciąż preferujecie gry na fizycznych nośnikach, tutaj sprawa jest bajecznie prosta. Wkładasz płytę z grą dla PS4 do napędu konsoli PS5 i gotowe - tytuł powinien pojawić się w głównym menu nowej platformy, gotowy do uruchomienia bądź domagając się niezbędnych aktualizacji.

Dlatego tak ważne jest, aby kolekcjonerzy pudełek nie kupili omyłkowo tańszej wersji PlayStation 5 Digital Edition. Ta jest pozbawiona czytnika płyt. Co za tym idzie, nie uruchomimy na niej żadnej fizycznej gry z PS4.