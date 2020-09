PlayStation 5 otrzyma systemowy tryb Boost. Gry z PS4 oraz PSVR będą działać lepiej

Sony potwierdziło, że konsola PlayStation 5 otrzyma tryb Boost dedykowany części gier poprzedniej generacji. To rozwiązanie doskonale znane posiadaczom platform PlayStation 4 Pro.

Informacje o ulepszeniu działania gier poprzedniej generacji pojawiły się na oficjalnej witrynie poświęconej PlayStation 5. Systemowy tryb usprawniający jest wymieniany jako jedna z dodatkowych zalet konsoli nowej generacji. Z czym właściwie mamy do czynienia i jak działa takie rozwiązanie w praktyce?

Boost sprawia, że konsola wykorzystuje dodatkowe zasoby nieprzewidziane przez twórców gry.

Gdy Boost Mode pojawiło się kilka lat temu na PlayStation 4 Pro, Sony zaznaczało, że to rozwiązanie eksperymentalne. Takie, które świadomie trzeba włączyć w ustawieniach konsoli. Podobnie może to działać na PlayStation 5, które także otrzyma tryb Boost. Platforma do gier wykorzysta dodatkową moc, aby usprawnić i upłynnić działanie gier wideo z PS4 oraz PSVR.

Dodatkowa moc może przyczynić się do zwiększenia płynności rozgrywki. Zyskałyby na tym takie produkcje jak Red Dead Redemption II czy The Last of Us Part II, lubiące się przyciąć raz na jakiś czas. Dodatkowe zasoby PS5 sprawią, że rozgrywka będzie bardziej stabilna, z kolei dzięki dyskowi SSD czasy ładowania staną się nieporównywalnie krótsze. Niestety, nie każdy tytuł będzie się nadawał do takiego zautomatyzowanego ulepszenia.

Mnie najbardziej cieszy Boost dla PSVR.

Biblioteka gier w wirtualnej rzeczywistości dla PSVR jest już naprawdę okazała. Niestety, niektóre tytuły sprawiają goglom VR od Sony spore trudności. Weźmy takie No Man’s Sky. Świetnie wspierany i rozbudowywany tytuł otrzymał aktualizację VR, jednak nawet na PS4 Pro rozdzielczość i klarowność obrazu pozostawia wiele do życzenia. Dlatego jestem zmuszony grać na płaskim ekranie, chociaż wolałbym pilotować statek kosmiczny w goglach VR.

Wiemy, że wszystkie gry VR dla PS4 będą kompatybilne z PS5. Na nowej konsoli zadziałają także same gogle PSVR. Dlatego liczę, że wiele produkcji wykorzystujących wirtualną rzeczywistość otrzyma drugie życie, oferując bardziej klarowny obraz z wyższą częstotliwością odświeżania. Jeśli tak się stanie, z przeogromną chęcią wrócę do No Man’s Sky, The Persistence, Bravo Team czy WipeOut Omega Collection.