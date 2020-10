Dobry smartfon do gier z ekranem 90Hz i akumulatorem 5000 mAh kupimy już za 799 zł

Tanio, taniej, realme. Już za kilkanaście dni swoją premierę będzie miała nowa seria smartfonów tego producenta. Zamieszanie na rynku może wywołać zwłaszcza tańszy model realme 7, z niemal dumpingową ceną w stosunku do oferowanych możliwości.

Jakiś czas temu cieszyliśmy się, że solidny, wytrzymały i działający kilka lat smartfon z Androidem można już kupić poniżej tysiąca złotych. Chińscy producenci w dalszym ciągu optymalizują koszty produkcji, nieustannie rozmontowując kolejne cenowe bariery., Z roku na rok oferuje się nam coraz więcej za coraz mniej. Świetnym tego przykładem jest realme 7, debiutujący na polskich półkach sklepowych w drugiej połowie października.

W cenie 799 zł, realme 7 to świetny i opłacalny smartfon dla mobilnych graczy.

realme jest jednym z niewielu producentów ekonomicznych urządzeń, którzy potrafią okiełznać ekran z wyższą częstotliwością odświeżania w tańszym smartfonie. W wielu przypadkach takie połączenie prowadzi do nadmiernego nagrzewania się podzespołów, szybkiego drenażu akumulatora bądź spowolnienia pracy systemu. realme już kilka miesięcy temu udowodniło, że wie jak bawić się suwakiem cena-jakość-płynność, prezentując światu rozsądny budżetowo model realme 6. Korzystam z niego po dziś dzień, głównie z myślą o grze Pokemon GO działającej w trybie dodatkowej płynności.

Wyświetlacz: 6,5 cala, LCD IPS 90 Hz, 1080 na 2040 pikseli, 405 ppi.

6,5 cala, LCD IPS 90 Hz, 1080 na 2040 pikseli, 405 ppi. Ochrona: Corning Gorilla Glass

Tak jak wcześniej realme 6, również tegoroczny realme 7 został wsparty ekranem LCD o częstotliwości odświeżania wynoszącej aż 90 Hz. Dzięki tej wartości rozgrywka staje się płynniejsza i bardziej dynamiczna, z kolei doświadczenie użytkownika jest przyjemniejsze. Gracze doskonale o tym wiedzą, ponieważ temat klatek na sekundę oraz odświeżania ekranu jest im znany od lat.

Dochodzi do kuriozalnej wręcz sytuacji, w której Pokemon GO na moim realme działa płynniej niż na ulubionym iPhone 11. Dzieje się tak ze względu na możliwość wymuszenia działania z wyższą wartością klatek na sekundę w aplikacji, pomimo blokady producenta gry. Z tego powodu chiński smartfon towarzyszy mi podczas wyjazdów i podróży, stanowiąc centrum interaktywnej rozgrywki, podczas gdy iPhone zamienia się w typowe narzędzie służbowe. Kto raz zakosztował Pokemonów GO w 90 klatkach, ten na pewno mnie rozumie.

Odpowiednią płynność w bardziej rozbudowanych grach zagwarantuje MediaTek Helio G95.

Helio G95 to najnowszy układ MediaTeka, powstały na bazie popularnego G90T sprzed roku. realme 7 będzie pierwszym urządzeniem wykorzystującym ten chip na rynku masowym. Jego producenci chwalą się, że układ otrzymał ponad 300 000 punktów w benchmarku AnTuTu, wobec 291 000 punktów dla starszej wersji z 2019 r. To w dużej mierze zasługa wyższego o 100 Hz taktowania procesora, wynoszącego teraz 900 Hz. Nowe są także moduły SI odpowiedzialne za optymalizację w wymagających grach 3D.

Układ: MediaTek Helio G95

MediaTek Helio G95 Pamięć: 4/6/8 GB

4/6/8 GB Pojemność: 64/128 GB

64/128 GB System: Android 10

Android 10 SIM: Dual NanoSim (z dodatkowym miejscem na microSD)

MediaTek podkreśla również, że Helio G95 jest szybszy od konkurencyjnych układów. Nie tylko w benchmarkach, ale również podczas codziennego użytkowania, szybciej wczytując tak popularne gry jak Call of Duty Mobile czy Asphalt 9. Tym bardziej jestem ciekaw, jak producent układu poradził sobie z takimi wyzwaniami jak temperatura podczas znacznego obciążenia urządzenia czy zarządzanie energią.

Świetnym dopełnieniem realme 7 jest akumulator o pojemności aż 5000 mAh.

To wartość, dzięki której można sobie pozwolić na dłuższą sesję z grą w pociągu lub samochodzie, nie martwiąc się o to, czy smartfon wytrzyma do wieczora na jednym ładowaniu. Akumulatory 5000 mAh były dotychczas zarezerwowane dla topowych urządzeń stworzonych z myślą o graczach i świetnie, że realme rozpycha się również na tym polu. Ponadto większy akumulator idealnie współgra z ekranem 90 Hz, który zużywa więcej energii ze względu na wyższą częstotliwość odświeżania obrazu.

Akumulator: 5000 mAh

5000 mAh Ładowanie: szybkie ładowanie 30W

szybkie ładowanie 30W Masa: 196 g

196 g Wymiary: 162.30 na 75.40 na 9.40 mm

Co najlepsze, tak pojemnego akumulatora nie musimy ładować przez wiele godzin. realme 7 wspiera funkcję szybkiego ładowania 30W. Dzięki temu wystarczy podłączyć smartfon na pół godziny do ładowarki, aby cieszyć się urządzeniem naładowanym w ponad połowie. W tym miejscu warto nadmienić, że jeszcze szybciej naładujemy realme 7 Pro – droższy smartfon tego samego producenta, korzystający z super nowoczesnego standardu ładowania 65W. Tutaj w nieco ponad pół godziny można naładować cały akumulator.

Świat nie kończy się na grach, dlatego realme 7 wygląda bardzo elegancko.

Chociaż smartfon posiada typowo gamingowe parametry, urządzenie na szczęście nie wygląda jak produkt adresowany wyłącznie do dzieci i nastolatków. Bryła urządzenia wyróżnia się specyficznym przełamaniem na pleckach, zaginającym promienie słoneczne, odblaski oraz refleksy. Telefon jest uniwersalny i powinien odpowiadać wizualnie każdemu użytkownikowi przedkładającemu estetykę nad puste efekciarstwo. Nie ma tutaj kiczu, dominuje za to uniwersalizm, prostota i surowość. Jestem zdecydowanie na tak.

Jedynym elementem przełamującym spójność urządzenia jest wysepka aparatu. realme 7 został wyposażony w tylną kamerę składającą się z czterech obiektywów: głównego 48 mpx, szerokokątnego 8 mpx, makro 2 mpx oraz portretowego 2 mpx. Z kolei z przodu urządzenia znajdziemy aparat selfie 16 mpx. Część osób na pewno doceni fakt, że poza tacką SIM oraz wejściem USB-C, w obudowie urządzenia pozostawiono klasyczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

…a to wszystko za 799 złotych.

Ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania, wydajny układ CPU/GPU, a do tego niezwykle pojemny akumulator - to trzy fundamenty, na których skupili się producenci realme 7. Dzięki temu najnowszy smartfon jest świetną ofertą dla mobilnych graczy. Ci nie muszą już wydawać pieniędzy na telefon z wysokiej lub nawet średniej półki, aby cieszyć się optymalnymi rozwiązaniami zwiększającymi frajdę oraz komfort rozgrywki.

Z taką ceną, taką specyfikacją i takimi możliwościami, realme 7 zapowiada się na jeden z polskich hitów sprzedażowych.

Wpis powstał we współpracy z realme.