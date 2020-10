Smartfony Realme 7 i 7 Pro trafią do sprzedaży w Polsce 7 października

Realme już za niecały tydzień zaprezentuje oficjalnie i w pełnej krasie na naszym rynku swój nowy topowy smartfon, czyli Realme 7. Co już o nim wiemy?

Realme obecne w naszym kraju od kwietnia powoli zadomawia się na polskim rynku. Już za niecały tydzień, czyli 7 października 2020 r. zadebiutują u nas, podobnie jak w całej Europie, telefony z linii Realme 7, czyli Realme 7 i Realme 7 Pro, a producent zwraca uwagę na ich wyróżnik w postaci technologii ładowania odpowiednio SuperDart Charge i Dart Charge. Przyjrzeliśmy się tym urządzeniom bliżej.

Realme 7 Pro — specyfikacja

Smartfon mierzy 160,9 x 74,3 x 8,7 mm i waży 182 gramy. Zamontowano w nim 6,4-calowy ekran typu Super AMOLED o rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli (proporcje 20:9, 441 ppi), pod którym kryje się procesor Snapdragon 720G wykonany w 8-nanometrowym procesie technologicznym. Dysk ma pojemność 128 GB i dochodzi do tego w zależności od wersji 6 GB lub 8 GB RAM, a na pokładzie są też moduły LTE, Wi-Fi ac i Bluetooth 5.1.

W telefonie Realme 7 Pro nie zabrakło dobrze zapowiadającego się aparatu, na który składają się cztery obiektywy, z których główny chwyta kadry o rozdzielczości 64 Mpix. Do tego dochodzi 32-megapikselowa kamerka do zdjęć typu selfie. W urządzeniu znalazło się również miejsce na akumulator o pojemności 4500 mAh, który można naładować za pośrednictwem portu USB-C do pełna w zaledwie 34 minuty z mocą 65 W dzięki SuperDart Charge.

Realme 7 — specyfikacja

Drugie z urządzeń będzie nieco tańszy i tym samym jest nieco słabiej wyposażony, ale to nie oznacza, że nie warto rozważyć jego zakupu. Jego obudowa mierzy 162,3 x 75,4 x 9,4 mm, a w Realme 7 ważącym 196,5 grama znalazło się miejsce na 6,5-calowy ekran typu LCD o rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli (20:9, 405 psi) odświeżany z częstotliwością 90 Hz, podobnie jak miało to miejsce w przypadku jego poprzednika, co przypadnie do gustu graczom.

Sercem modelu Realme 7 jest układ MediaTek Helio G95, który projektowano z myślą o graczach, a w urządzeniu nie zabrakło poczwórnego tylnego aparatu z głównym obiektywem robiącym 48-megapikselowe zdjęcia oraz przedniej kamerki 16 Mpix do zdjęć typu selfie. Realme 7 również można bardzo szybko naładować dzięki wsparciu technologii Dart Charge, która pozwala na ładowanie akumulatora o pojemności 5000 mAh z mocą 30 W.



