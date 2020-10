Ruszył już pierwszy sklep z kolorowymi obudowami do PS5 i kusi darmową wysyłką do Polski

PlateStation 5 to pierwszy sklep online oferujący wymienne panele dla konsol PlayStation 5. Można już w nim składać zamówienia, również te mające trafić do Polski.

PlayStation 5 to konsola z wymiennymi panelami obudowy. Co za tym idzie, białe elementy chroniące urządzenie będzie można zamienić na inne w dowolnym kolorze lub wzorze. Wszystko po to, aby urządzenie lepiej pasowało do naszego salonu lub wyróżniało się na tle innych przedmiotów. Sony miało w planach sprzedaż dodatkowych paneli, ale oficjalny producent konsol został wyprzedzony przez zewnętrzny podmiot.

PlateStation 5 już sprzedaje panele dla konsol PlayStation 5.

Wymienne panele są dostępne w kolorach: czerwonym, niebieskim, czarnym, srebrnym (nazwanym chromatycznym). Ponadto w ofercie sklepu znajdują się panele ze wzorem inspirowanym wojskowym kamuflażem. Internauci mogą wybierać wariant dla modelu PlayStation 5 lub PlayStation 5 Digital Edition. Ta druga wersja jest pozbawiona napędu optycznego.

Cena każdej obudowy wynosi 35 euro. PlateStation 5 kusi potencjalnych klientów darmową wysyłką do większości zakątków świata, w tym Polski. Ponadto transakcję można wygodnie potwierdzić za pomocą płatności Apple Pay. Inne formy płatności to PayPal oraz ShopPay. Administratorzy sklepu podkreślają, że ich celem jest wysyłka obudów na premierę PS5 lub nawet wcześniej.

Sprawdzimy dla was czarną obudowę dla PlayStation 5.

Właśnie zamówiliśmy czarne panele dla konsoli PS5 ze sklepu PlateStation 5. Tak jak wynikało z opisu oferty, wysyłka do Polski jest darmowa. Dzięki temu zakupowi porównamy na żywo wygląd białej oraz czarnej platformy Sony. Damy wam również znać o jakości samych paneli. Wszakże PlateStation 5 nie ma nic wspólnego z Sony, co za tym idzie, wykonanie produktu zapewne będzie się różnić od oryginalnych elementów z premierowego pudełka.

Jednocześnie nie mam wątpliwości, że oferta sklepu będzie systematycznie powiększana. Dlatego, jeśli również zamierzacie kupić panele w innym kolorze niż biały, lepiej wstrzymać się z zakupem przez kilkanaście następnych dni i obserwować rozrastającą się ofertę sklepu. Przykładowo jeszcze wczoraj w katalogu sprzedawcy nie było militarnego wzoru. Zapewne lada moment pojawią się kolejne unikalne projekty.