Odkurzacz pionowy kontra kot. Jak radzi sobie Bosch Unlimited Serie | 6

Jako opiekun kota codziennie dziękuję naszej cywilizacji za wynalezienie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych. Bosch Unlimited Serie | 6 zdał egzamin w moim mieszkaniu, a trzeba wspomnieć, że warunki były trudne.

Idzie zima. Choć temperatura za oknem jest nadal dodatnia, wystarczy krótkie spojrzenie na mojego kota Fotona, by wiedzieć, że zmiana aury jest nieunikniona. Sezonowa wymiana sierści to też nie lada wyzwanie dla opiekuna. Dywan w salonie w ciągu zaledwie dnia, czy dwóch, staje się kobiercem kociej sierści.

Choć tradycyjne odkurzacze oferują zazwyczaj większą skuteczność niż te pionowe, średnio się sprawdzają w takim okresie. Każdorazowe wyjmowanie urządzenia z szafy, składanie go, mocowanie się z kablem zasilającym, nie zachęca do codziennych porządków. Tymczasem odkurzacz pionowy to zupełnie inna historia. Wystarczy wziąć go ze stojaka i zacząć odkurzać bez uciążliwej procedury. Sprawdza się też doraźnie, gdy np. wysypie się nam cukier w kuchni lub naniesiemy błota do przedpokoju.

Bosch Unlimited Serie | 6 kontra kot Foton: starcie pierwsze

Bosch Unlimited Serie | 6 zaskoczył mnie zaraz po wyjęciu z pudełka świetnym wyważeniem. Na co dzień używam odkurzacza, w którym silnik umieszczony jest na dole konstrukcji. W Boschu mechanizm napędowy i pojemnik na kurz znajdują się w uchwycie. Całość jest lekka, a odkurzanie nie wymaga wysiłku fizycznego.

Bosch Unlimited Serie | 6

W zestawie znajduje się elektroszczotka AllFloor Power Brush przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni. Odkurzałem nią bezpiecznie zarówno podłogi pokryte płytkami, panelami jak i dywany. Na każdej z tych powierzchni sprawiała się bardzo dobrze.

Tu ważna uwaga związana z obecnością kota w mieszkaniu – sierść to tylko jeden z problemów. Być może ważniejsze dla komfortu domowników jest pozbycie się kryształków żwirku, który kot potrafi roznieść po całym domu. Elektroszczotka w odkurzaczu Boscha świetnie sobie z tym radzi. Ba, miałem w domu 5 czy 6 modeli różnych odkurzaczy pionowych i sprzęt wyprodukowany w Niemczech znalazł się w mojej prywatnej czołówce pod względem skuteczności w tym względzie.

Zatem: Bosch Unlimited Serie | 6 kontra kot – 1:0

Bosch Unlimited Serie | 6 kontra kot Foton: starcie drugie

Dywan, fotele, łóżko – wszystko pokryte sierścią. Nawet jeżeli bardzo lubi się swoje zwierzę, można mieć go zwyczajnie dosyć, gdy zobaczy się, że dosłownie każdy centymetr kwadratowy powierzchni płaskiej pokryty jest kocią sierścią. Ze skutecznością odkurzaczy pionowych na wykładzinach i dywanach bywa różnie. Sam posiadam urządzenie, które sprawdza się bardzo dobrze, dlatego miałem wyśrubowane oczekiwania. Pierwszą czynnością jaką wykonałem po wyjęciu urządzenia z pudełka było odkurzenie dywanu w salonie.

I jak? Bardzo dobrze. Dywan po sprzątaniu stał się czysty. Znając Fotona, dołoży starań, by to się szybko zmieniło.

Samo sprzątanie dywanu nie było czasochłonne i wystarczyło kilka pociągnięć raz za razem na fragmencie dywanu, by osiągnąć zadowalający efekt. Warto jeszcze raz przy tym wspomnieć o wyważeniu odkurzacza, dzięki któremu nie musimy angażować znacznej siły, by skutecznie pozbyć się – wybaczcie kolokwializm - kłaków i innych zabrudzeń.

Bosch Unlimited Serie | 6 kontra kot – 2:0

Dajmy spokój kotu, co jeszcze podoba mi się w odkurzaczu Boscha?

Ogromną zaletą Boscha Unlimited Serie | 6 jest wymienny akumulator. To 18-voltowe ogniwo litowo-jonowe, które pasuje do elektronarzędzi dla domu i ogrodu z tzw. linii zielonej. Należą do niej wkrętarki, wyrzynarki, podkaszarki, szlifierki, sekatory itp.

Na jednym ładowaniu odkurzacz będzie pracował przez około pół godziny. W trybie Turbo, czyli przy zwiększonej mocy, energii starczy na 14-15 min. Moje mieszkanie ma powierzchnię 48 metrów kwadratowych i w ciągu kwadransa jestem w stanie odkurzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia. Gdy potrzebujemy więcej, po prostu wymieniamy akumulator, jak to czynimy w przypadku wkrętarko-wiertarki lub innego urządzenia.

Zaskoczyła mnie giętka ssawka szczelinowa. Nie spotkałem się wcześniej z akcesorium o tej długości. W przypadku Boscha liczy aż 46 cm, co pozwala na dostanie się w najgłębsze zakamarki za meblami, pralką itp. Ssawka doskonale się sprawdziła również pod fotelami w moim aucie.

Kolejny plus ma związek ze wspomnianą już cechą odkurzacza – waży on niewiele (zaledwie 2,3 kg z rurą ssącą i końcówką), dlatego bardzo wygodnie i bez wysiłku możemy sprzątać nim kurz z wyżej położonych półek.

Bosch Unlimited Serie | 6 – czy warto kupić?

Biorąc pod uwagę skuteczność sprzątania – zdecydowanie tak. Odkurzacz Boscha sprawdził się na skrajnie trudnym polu walki. Miał za zadanie poradzić sobie z kocią sierścią, żwirkiem, jak i innymi codziennymi zabrudzeniami. I bez problemu temu sprostał.

Zachętą do zakupu będzie z pewnością zasilanie sprzętu. Jeżeli mamy wkrętarkę Boscha czy inne elektronarzędzie z linii zielonej, zyskamy dodatkowy akumulator zwiększając długość pracy odkurzacza.



* Tekst powstał we współpracy z marką Bosch.