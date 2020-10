Słuchawki Huawei FreeBuds Pro z ANC czy smartfon Huawei P Smart 2021 - na co chętniej wydasz 900 zł?

Przyjmijmy, że masz wolne 900 zł. Huawei właśnie pokazał dwa sposoby, jak te pieniądze zagospodarować. Tak wygląda nowy Huawei P Smart 2021 oraz słuchawki Huawei FreeBuds Pro.

Huawei postanowił dziś sypnąć nowościami. Obok dwóch świetnie zapowiadających się laptopów, zobaczyliśmy też nowy smartfon i nowe słuchawki.

Huawei P Smart 2021 ma prawie wszystko, by walczyć z niedrogą konkurencją

Kosztuje 899 zł, wygląda pięknie i nowocześnie oraz ma adekwatne podzespoły. Sercem smartfona jest układ Kirin 710A - czym różni się od układu Kirin 710, zapytacie? Ano tym, że został w całości zaprojektowany i wykonany w Chinach, różnicy wydajnościowej podobno nie ma. Oprócz nowego procesora mamy tu 4 GB RAM-u, 128 GB miejsca na dane i akumulator o pojemności 5000 mAh, ładowany szybką ładowarką 22,5 W.

Wszystko to zamknięte w obudowie z tworzyw sztucznych o wymiarach 76,88 x 165,65 x 9,26 mm i masie 206 g. Spore gabaryty uzasadnione są zastosowaniem sporego wyświetlacza - ekran ma przekątną 6,67” i rozdzielczość 2400 x 1080 px. Jako że jest to ekran IPS nie znajdziemy pod nim czytnika linii papilarnych; ten umieszczono na przycisku uruchamiania.

Układa aparatów również zaspokoi potrzeby większości użytkowników: mamy tu główny sensor o rozdzielczości 48 Mpix, aparat 8 Mpix z obiektywem ultrawide, aparat 2 Mpix z obiektywem macro oraz sensor ToF 2 Mpix. Z przodu znajdziemy zaś kamerkę 8 Mpix.

Jak widać, Huawei P Smart 2021 oferuje bardzo dobry stosunek możliwości do ceny i ma wiele argumentów, by przekonać konsumentów, że warto go wybrać zamiast smartfonów Xiaomi czy nowych Realme. Brakuje tylko usług Google, których smartfony Huawei niestety nie mają.

Jeśli brak usług Google cię mimo wszystko nie zraża, to Huawei P Smart 2021 już trafił do przedsprzedaży, a w gratisie otrzymamy albo słuchawki Huawei FreeBuds 3i, albo opaskę Huawei Band 4. Cena - 899 zł.

Za niecałe 900 zł kupimy też coś ciekawszego. A mianowicie słuchawki Huawei FreeBuds Pro.

Powiedzmy uczciwie: Huawei P Smart 2021 nie wyróżnia się przesadnie na tle konkurencji. Taki już los smartfonów ze średniej półki. Jeśli więc chcecie wydać 900 zł u Huawei, lepiej zrobić to kupując nowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro, które zapowiadają się naprawdę fantastycznie.

Już na pierwszy rzut oka nowe słuchawki Chińczyków przyciągają wzrok nietuzinkowym designem. Nie jest to chamska kopia słuchawek Apple AirPods, lecz ciekawy, autorski projekt, który naprawdę może się podobać.

Huawei FreeBuds Pro oferują inteligentną, dynamiczną redukcję hałasu. Co to oznacza? Otóż zostały one wyposażone w 11-mm przetwornik dynamiczny, który wespół z procesorem A1 analizuje szum w otoczeniu i automatycznie przełącza słuchawki w odpowiedni tryb pracy. Tryby są cztery: dynamiczny, komfortowy, ogólny i najwyższy. Jest też dodatkowy tryb pracy o nazwie „świadomość”, który jednocześnie odtwarza muzykę i pompuje do wnętrza słuchawek dźwięki otoczenia.

Co ciekawe, w obudowie nowych słuchawek Huawei znajdziemy nie jedną, a dwie anteny Bluetooth 5.2. Zapewniają one nie tylko większą stabilność połączenia, ale także możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami.

Huawei FreeBuds Pro mogą pracować około 4 godzin podczas słuchania muzyki i około 7 godzin podczas rozmów telefonicznych. Doliczając doładowanie z ładowanego bezprzewodowo etui, patrzymy nawet na 30 godzin pracy bez konieczności ładowania.

Sądząc po tym, jak chwalone są słuchawki Huawei FreeBuds, można spodziewać się naprawdę udanego produktu. Nowe słuchawki Huawei trafią do sprzedaży 15 października, a w okresie od 15 do 30 października gratis otrzymamy opaskę Huawei Band 4. Cena nowych słuchawek to 849 zł.