Niespodziewany tegoroczny hit Sony otrzyma lada moment potężną aktualizację. W jej ramach otrzymamy za darmo tryby co-op oraz New Game+. Ghost of Tsushima: Legends, bo tak nazywa się zupełnie nowy tryb kooperacji, ma już datę premiery.

Ghost of Tsushima na pierwszych trailerach wyglądało jak klon którejś z ostatnich odsłon cyku Assassin’s Creed, ale wydana kilka miesięcy temu produkcja studia Sucker Punch okazało się prawdziwą perełką i jedną z najlepszych gier w tej generacji konsol. Gra nie tylko dostała świetne oceny, ale przy tym całkiem nieźle się sprzedała.

Jak o tym myślę, to wcale mnie nie dziwi, że Sony kuje żelazo, póki gorące. Firma zachęca teraz posiadaczy konsol z rodziny PlayStation 4, by powrócili do urokliwej Japonii za sprawą bogatej w zawartość i, co istotne, całkowicie darmowej aktualizacji. Dla osób, które w ten tytuł do tej pory nie grały, to kolejny argument za tym, by sakiewką potrząsnąć.

Ghost of Tsushima: Legends, bo taki tytuł nosi bezpłatne DLC do gry Sucker Punch, zadebiutuje już 16 października 2020 r.

Za niecałe dwa tygodnie z serwerów Sony będzie można pobierać darmową aktualizację, dzięki której posiadacze podstawowej edycji Ghost of Tsushima będą mogli skorzystać z trybu multiplayer w ramach aktualizacji 1.1. Ghost of Tsushima: Legends, czyli nowy tryb co-op do pobrania osobno i za darmo, inspirowany był japońską mitologią.

Aktuzalic Ghost of Tsushima: Legends gracze, którzy opłacają subskrypcję PlayStation Plus, będą mogli walczyć z wrogami ramię w ramię ze swoimi znajomymi, a na jednym serwerze może pojawić się jednocześnie do trzech innych graczy. Deweloperzy z Sucker Punch przygotowali zestaw misji rozgrywanych w parach oraz czteroosobowe wyzwania survivalowe i rajdy.

Jak rozpocząć rozgrywkę w Ghost of Tsushima: Legends?

Gracze, którzy będą chcieli skorzystać z nowych wyzwań, powinni poszukać Gyozena, Opowiadacza Historii, w jednym z miast w ramach otwartego świata. Aby uruchomić tryb multiplayer, wystarczy z nim porozmawiać — ale osoby, którym nie chce się go szukać, mogą przejść do lobby bezpośrednio z menu lub po odebraniu zaproszenia od znajomego.

W ramach Ghost of Tsushima: Legends gracze mogą wybrać jedną z czterech klas postaci, a kolejne będą odblokowywane wraz ze zdobywaniem postępów. Do wyboru są Samurai (walka w zwarciu), Hunter (snajper), Ronin (wzywanie ducha psa), Assassin (teleportacja). Klasy można łączyć dowolnie w ramach zespołu i nie ma wymogu, by każdy gracz grał inną klasą.

Czego jeszcze warto wiedzieć o aktualizacji Ghost of Tsushima 1.1?

Wśród nowości znalazły się liczne przedmioty kosmetyczne, ale nie da się ich wykupić za mikropłatności — jedynym sposobem zdobycia ich jest rozgrywka. Oprócz tego można zdobyć nowe Trofea poza tymi wymaganymi do zdobycia Platyny, a w kampanii pojawi się kilka usprawnień, gdyż deweloperzy podobno do serca biorą sobie dotychczasowy feedback.

Oprócz tego w Ghost of Tsushima 1.1 pojawi się tryb New Game+, który pozwoli rozpocząć rozgrywkę ponownie w momencie, gdy gracz dostaje dostęp do ostatniego świata. Jin zachowa przy tym wszystkie techniki, sprzęt oraz przedmioty, ale zwiększy się za to poziom trudności (z opcją ręcznego obniżenia) i da dostęp do specjalnego konika oraz nowych ulepszeń.