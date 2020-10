Destruction AllStars opóźnione. To startowa gra na wyłączność dla konsoli PlayStation 5

Destruction AllStars jest jedną z produkcji na wyłączność od Sony, która miała zasilić startowy katalog konsoli PS5. Jej premierę przesunięto jednak na luty, ale jest też dobra wiadomość — twórcy udostępnią grę za darmo abonentom PS Plus.

Lista gier, jakie będzie można kupić w dniu premiery konsol nowej generacji, nie jest przesadnie imponująca — co nie jest zaskoczeniem, gdyż podobnie wyglądało to w ramach obecnej generacji. Te prawdziwe hity pojawią się pewnie nieco później, ale obaj producenci musieli dać graczom jakąkolwiek marchewkę, by zachęcić ich do wysupłania pieniędzy na sprzęt już teraz.

W przypadku Microsoftu sporą wizerunkową wtopą było opóźnienie premiery Halo Infinite, czyli najważniejszej i w zasadzie jedynej gry na wyłączność bezpośrednio od producenta konsoli, jaką dla nas szykowano. Po pierwszej prezentacji jedna z postaci stała się memem, który symbolizuje kiepską jakość oprawy i zdecydowano o przełożeniu debiutu gry na przyszły rok.

Oznacza to, że w przypadku Microsoftu na początku będziemy mieli do czynienia głównie z grami multiplatformowymi, w które zagramy również na PS5, a uzupełnieniem będą te uruchamiane w trybie kompatybilności wstecznej w ciut lepszej oprawie graficznej. Sony z kolei tak jak ma swój Boost Mode, tak aż tak bardzo na swojej własnej wstecznej kompatybilności się nie skupia.

Twórcy konsoli PS5 stawiają na nowe gry, ale wśród produkcji na start zabraknie zapowiedzianego wcześniej Destruction AllStars.

Japońska firma opiera marketing PlayStation 5 na de facto dwóch filarach, którymi są cross-genowy Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oraz remake Demon’s Souls. Oczywiście na tych dwóch grach lista produkcji na wyłączność się nie kończy, a dołączyć do nich miało Destruction AllStars, którego fragment prezentowano razem z interfejsem PS5. Tak się jednak nie stanie.

Okazuje się, że na premierę Destruction AllStars poczekamy do lutego 2020 r. Od przesunięcia premiery ciekawsza jest zresztą całkowita zmiana podejścia do finansowania tej gry przez Sony. Z początku miał być to tytuł sprzedawany w pełnej cenie wynoszącej ok. 350 zł., ale dziś się okazało, że Destruction AllStars zostanie udostępnione za darmo abonentom PlayStation Plus.

Gra będzie do pobrania w ramach usługi przez dwa miesiące, a nie przez miesiąc, jak to zwykle bywa. Sony tłumaczy przy tym, iż chce, by w tej „radosnej rozpierdusze” mogło uczestniczyć jak najwięcej posiadaczy PS5, co można rozumieć jako obawę, że gdyy gra trafiła do sprzedaży w pełnej cenie, to jej serwery świeciłyby pustkami.

Tyle dobrego, że osoby, które zamówimy grę w przedsprzedaży, otrzymają zwrot pieniędzy. Warto przy tym też na koniec dodać, że to nie będzie sytuacja bez precedensu. Wcześniej w ramach PlayStation Plus debiutowało Fall Guys, czyli kolorowe quasi-bajtle royale, przy którym spędziłem kilka naprawdę miłych wieczorów.