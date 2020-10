Teraz sam możesz sprawdzić, czy twoje ulubione gry z Playstation 4 zadziałają na PlayStation 5

Sony zaktualizowało bazę treści na swojej platformie cyfrowej dystrybucji. Od teraz wyszukując konkretny tytuł w PS Store dowiemy się, czy ten zadziała na konsoli PlayStation 5.

W 99,99 proc. sytuacji odpowiedź będzie taka sama: zadziała. Sony podkreśla, że dzięki trybowi wstecznej kompatybilności prawie każda gra z PS4 zadziała na PS5. Wystarczy włożyć płytę do napędu nowej konsoli bądź pobrać tytuł przypisany do naszego konta SEN. Tytuły sprawiające problemy można policzyć na placach obu dłoni, a do części z nich deweloperzy już piszą stosowne aktualizacje.

Jeżeli jednak chcesz samemu sprawdzić, czy twoja ulubiona gra z PS4 zadziała na PS5, możesz już to zrobić.

Sony zaktualizowało treści w PS Store. Od teraz opis każdej gry wydanej na PlayStation 4 jest wzbogacony o to, czy ta sama produkcja zadziała na PlayStation 5. W większości przypadków opis jest dokładnie ten sam i prezentuje się następująco:

Aby można było grać w tę grę na PS5, może być konieczna aktualizacja oprogramowania systemu do najnowszej wersji. Ta gra będzie działać na PS5, ale niektóre funkcje z wersji na PS4 mogą być nieobecne. Więcej informacji znajdziesz na stronie PlayStation.com/bc.

Wchodząc pod wskazany adres zobaczymy witrynę poświęconą zagadnieniu wstecznej kompatybilności na PS5. Możemy się tam zapoznać z pełną listą niekompatybilnych tytułów. Tych jest raptem 10, wobec ponad 4000 kompatybilnych produkcji, jakie ukazały się na rynku od czasu premiery PS4. Witryna to także dobre miejsce, aby przeczytać o wszystkim, co związane ze wsteczną kompatybilnością. Wiedzieliście, że grając w tytuł z PS4 na PS5 nie wywołacie podręcznego menu Share?

Część gier z PS4 może zyskać na PS5 drugie życie, dzięki funkcji Game Boost.

O Game Boost pisaliśmy kilka tygodni wcześniej. To specjalny tryb, w którym PS5 wykorzysta dodatkowe zasoby, by gra z PS4 uruchomiona we wstecznej kompatybilności działała lepiej. Dzięki wydajniejszym podzespołom zniknie problem zacięć i przycięć. Z kolei dzięki topowemu dyskowi SSD czasy ładowania ulegną radykalnemu skróceniu.

Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak PS5 wpłynie na czas ładowania GTA Online czy Destiny 2. Wykorzystanie dysku SSD może znacząco zwiększyć komfort podczas korzystania z tych tytułów nawet bez aktualizacji od deweloperów, wykorzystujących moc PS5 w dodatkowy sposób.