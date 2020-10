Warto kupić pudełkową wersję Cyberpunka 2077. Znajdziemy w niej świetne dodatki

Cyfrowa dystrybucja gier, choć często kosztowna dla gracza, jest też dla niego szybka i wygodna. Na szczęście dystrybucja na nośniku fizycznym nadal trzyma się nieźle. A twórcy Cyberpunka 2077 nawet nas nagrodzą za wybór takiej formy gry.

Już 19 listopada bieżącego roku w sklepach pojawi się jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. A fakt, że odpowiada za nią polskie studio CD Projekt Red to tylko wisienka na torcie. Po Wiedźminie 3, zgodnie określanym przez krytyków z całego świata i graczy jako jedną z najlepszych gier RPG w historii gatunku, oczekiwania są bardzo wysokie.

Cyberpunk 2077 będzie jednak znaczącym odejściem od tego, do czego przyzwyczaiły nas gry o Wiedźminie. Zamiast świata fantasy, będziemy mieć świat science-fiction (z nurtu tytułowego cyberpunka). Zamiast mieczy i czarów, spluwy i wszczepy. Kamera z pierwszej osoby, zamiast z trzeciej. Oby to było dobre. Gra pojawi się na PC, na Xboxa One, na Xboxa Series, na PlayStation 4 i na PlayStation 5 – przy czym wersje na nową generację konsol pojawią się jakiś czas po premierze, Cyberpunk 2077 do tego czasu będzie na nich działał w trybie zgodności wstecznej.

Cyberpunk 2077 – dodatki do fizycznego wydania gry

Jeden z użytkowników reddita opublikował zdjęcia dodatków, jakie zostaną dołączone do fizycznej, tak zwanej pudełkowej wersji gry. Nie jest przy tym jasne, czy rzeczone dodatki trafią do każdego pudełka z Cyberpunkiem 2077, czy też do wybranych edycji – na przykład DeLuxe czy preorderowej. Nie wiemy też czy to komplet dodatków, czy tylko jego część.





Wiemy jednak, że CD Projekt Red przygotował dla fanów mapę Night City, a więc miasta w którym dzieje się większość akcji gry. Do pudełka dołączone też mają być kolekcjonerskie pocztówki, z ilustracjami inspirowanymi światem gry. Ja akurat zbieraczem tego rodzaju szpargałów nie jestem i właściwie, to nie żałuję, że kupiłem Cyberpunka 2077 w cyfrowej przedsprzedaży. Ciekaw jednak jestem czy ktoś z was – wiedząc, że do pudełek z grą dołączane są bonusy – zdecyduje się anulować preorder i czekać na fizyczną edycję gry.

To już ostatnia prosta przed tą wielką premiera. Wiedzą o tym najlepiej pracownicy polskiego studia, którzy pracują sześć dni w tygodniu by zadbać o to, by gra trafiła do nas możliwie jak najbardziej dopieszczona. Pod tym adresem znajdziemy wymagania sprzętowe wersji na komputery osobiste.



