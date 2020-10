Allegro Smart! Student to prawdziwy no-brainer. Pół roku za darmo dla każdego studenta

Status studenta niesie ze sobą wiele korzyści, wszak nie od dzisiaj życie studenckie jest synonimem najciekawszego okresu, który potem wspomina się przez resztę życia. W dzisiejszych czasach status studenta wiąże się z licznymi zniżkami na całą paletę usług. Jednym z najatrakcyjniejszych pakietów korzyści obecnie dostępnych na rynku jest Allegro Smart! Student.

Wbrew temu, co wskazuje nazwa, pakiet Allegro Smart! Student to nie tylko lepsze warunki zakupów na portalu aukcyjnym, ale także cała paleta dodatkowych korzyści, o których za chwilę. Nowa usługa skierowana jest do studentów uczelni wyższych w wieku od 18 do 24 lat.

Czym w ogóle jest Allegro Smart?

Najprościej rzecz ujmując jest to program lojalnościowy, którego uczestnicy mogą skorzystać z licznych promocji lub ofert specjalnych (np. podczas festiwalu Allegro Smart! Week organizowanego co roku jesienią). Nawet jeżeli nie korzystamy z ofert specjalnych i promocyjnych, to we wszystkich ofertach oznaczonych jako objęte programem bezpłatnych dostaw, przy każdym zakupie na kwotę powyżej 40 zł, uczestnicy programu Allegro Smart! mają zagwarantowane bezpłatne dostawy do całej sieci tysięcy Paczkomatów i Punktów odbioru w całej Polsce. Jeżeli kwota zakupu przekracza 100 zł, bezpłatna jest także dostawa kurierem

Czasami zdarza się tak, że nie jesteśmy pewni jakiegoś zakupu i być może wolelibyśmy zobaczyć produkt na własne oczy, aby nie zostać z czymś, co nam nie odpowiada. Takich dylematów nie mają jednak uczestnicy programu Allegro Smart! W ramach subskrypcji mają oni możliwość darmowego zwrotu zamówienia – wystarczy jedynie zapakowane zakupy wraz z etykietą odnieść do punktu odbioru i to wszystko. Przesyłka bez dodatkowych opłat wraca do sprzedającego, a pieniądze trafiają z powrotem na nasze konto.

Co ważne, jeżeli zdarzy się jakaś konfliktowa sytuacja między uczestnikiem programu Allegro Smart! a sprzedającym, to wszystkie wnioski złożone w ramach Programu Ochrony Kupujących rozpatrywane są priorytetowo w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

Tylko dla uczestników programu

Wszyscy uczestnicy programu Allegro Smart! mogą korzystać z wyjątkowych okazji limitowanych oraz ofert specjalnych. Codziennie o godzinie 20:00 na Allegro pojawiają się nowe okazje, które widoczne są tylko dla uczestników programu Allegro Smart! Wśród przecenionych produktów dominują kosmetyki, książki, ubrania, sprzęt elektroniczny i AGD. W zależności od produktu czasami udaje się zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Warto tutaj podkreślić, że wśród ofert często można znaleźć tańsze bilety na wydarzenia muzyczne i imprezy kulturalne.

Każdy uczestnik programu o każdej porze dnia i nocy ma dostęp do zespołu opieki nad klientami. Specjalnie przeszkolone zespoły konsultantów pozostają do dyspozycji abonentów przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę.

Czym się różni Allegro Smart! Student od Allegro Smart!

Fakt 1: 6 miesięcy za darmo

Jeżeli jesteś studentem, przez pierwsze sześć miesięcy nie płacisz nic. Wystarczy, że się zarejestrujesz na stronie Allegro i poddasz się weryfikacji statusu studenta. Nie musisz nawet podawać numeru karty. Jak tylko zespół obsługi potwierdzi, że jesteś studentem, natychmiastowo otrzymujesz dostęp do darmowych dostaw do paczkomatów (od 40 zł) i darmowych przesyłek kurierskich (od 100 zł).

Fakt 2: Niższa cena Allegro Smart!

W przeciwieństwie do standardowej usługi, której koszt wynosi 49 zł za rok, jako student lub studentka po pół roku od założenia konta zapłacisz jedynie 39 zł za cały rok. To wyjątkowo atrakcyjna oferta, szczególnie jeżeli zwrócicie uwagę na to, że za mniej dostajecie więcej – patrz fakt 3.

Fakt 3: Rewelacyjne kody zniżkowe

Przygotowując ofertę skierowaną do studentów, Allegro postanowiło zaoferować im dodatkowe korzyści. Już teraz uczestnicy programu Allegro Smart! Student mają dostęp do kodów zniżkowych do Multikina, Blinkee, Flixbusa, Heayh i T-Mobile.

Blinkee.city

Studenci należący do programu Allegro Smart! Student co miesiąc otrzymują jeden nowy kod do wykorzystania na 20 przejazdów za pomocą elektrycznej hulajnogi, skutera i roweru. Na dziś elektroniczne środki transportu firmy Blinkee dostępne są w 35 miastach w całym kraju. To doskonała, nowoczesna i ekologiczna forma transportu, wprost idealnie przystosowana do potrzeb studentów przemieszczających się między uczelniami, akademikami i centrum miasta.

Multikino

Nie wiem, czy są jakieś badania to potwierdzające, ale wystarczy jeden rzut okiem na sale kinowe i widać, że najwięcej na nich młodych ludzi. Jako student sam spędzałem w kinie mnóstwo czasu. Jako uczestnik programu Allegro Smart! Student możesz „podrasować” swoje wyjście do kina. Każdy uczestnik programu ma dostęp do fenomenalnych foteli VIP w cenie zwykłego biletu. Alternatywnie, zamiast tego możesz wybrać 20 procent zniżki na bilet. Wybierasz to, na co akurat masz większą ochotę. Oferta dostępna jest w każdym z Multikin rozsianych po 27 miastach w kraju.

Jakby tego było mało, w kinowym barze możesz zaopatrzyć się w Zestaw Allegro Smart! Student składający się z popcornu (2,4 l) i napoju (0,5 l) za jedyne 12,90 zł.

Flixbus

Abonenci programu Allegro Smart! Student co miesiąc otrzymają także jeden nowy kod na przejazd FlixBusem, który obecnie oferuje trasy z Polski aż do 250 miast w 15 krajach Europy.

T-Mobile / Heyah

Jeżeli masz telefon w sieci T-Mobile lub w Heyah, to jako abonent Allegro Smart! Student w jednej i drugiej sieci dostaniesz co miesiąc dodatkowe 7 GB internetu. Tak po prostu. W końcu dla studentów zawsze powinno być tanio i dużo. I tak jest.

Jak zatem dołączyć do programu Allegro Smart! Student?

Do programu może dołączyć każdy student, który posiada aktywne konto na Allegro i pozytywnie przejdzie weryfikację statusu studenta. Choć to brzmi poważnie, to jest to procedura wyjątkowo szybka i bezproblemowa.

W zależności od tego, jak Ci wygodnie, możesz albo zrobić zdjęcie legitymacji, albo podczas rejestracji podać maila w domenie swojej uczelni. Gdy otworzysz maila z potwierdzeniem, jesteś uczestnikiem programu Allegro Smart! Student.

Czy warto zatem skorzystać z programu?

Chyba nie ma nad czym się zastanawiać: nieograniczone bezpłatne dostawy do paczkomatów, bezpłatne zwroty, szybka obsługa w ramach Programu Ochrony Klienta, Smart! Okazje, a do tego kody zniżkowe do licznych popularnych usług. To wszystko dostępne przez pół roku całkowicie za darmo. Jeżeli usługa Ci się spodoba i będziesz chciał z niej korzystać dłużej, to wystarczy, że pod koniec okresu darmowego przedłużysz swoje członkostwo w programie za jedyne 39 zł za rok. Aż chce się być studentem.