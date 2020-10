Tak będziesz teraz płacić na Allegro. Przedpremierowy test Allegro Pay

Allegro Pay to nowy system płatności w najpopularniejszej polskiej platformie e-handlowej. Pozwoli wielorazowo kupować produkty „na kreskę” i płacić za nie zbiorczo, jeden raz na koniec miesiąca.

Allegro Pay to nowy system płatności o wielkim potencjale. Póki co, jest to rozwiązanie pilotażowe, testowane na małej grupie użytkowników. Od dziś ruszają jednak szerzej zakrojone testy, więc możliwe, że kiedy czytasz ten tekst, możesz już aktywować Allegro Pay na swoim koncie. Ja miałem okazję przyjrzeć się tej metodzie płatności zanim trafiła do szerszej grupy odbiorców.

Czym jest, a czym nie jest Allegro Pay?

Według oficjalnych zapewnień Allegro, Allegro Pay nie jest rozwiązaniem, które docelowo ma zastąpić zewnętrzne systemy płatności, np. PayU. Nie jest to również nowa metoda płatności, podobna np. do Blika. Jest to system, który działa niejako równolegle do dotychczasowych rozwiązań.

Wobec tego czym jest Allegro Pay? Jest to system umożliwiający robienie w ciągu miesiąca wielu zakupów na Allegro i płacenie za nie jednorazowo na koniec miesiąca. Dodatkowo płatność za większe zakupy można rozbić na raty. Pod kątem działania całość przypomina więc kartę kredytową.

Kiedy dołączysz do Allegro Pay, serwis przyzna ci pewną pulę środków do wydania. Na obecnym etapie maksymalna wartość przyznanych środków to 4 tys. zł, a wysokość puli jest ustalana na bazie historii zakupów na Allegro oraz weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. To właśnie tymi środkami możemy płacić na Allegro „na kreskę”. Wydane środki trzeba spłacić do 30 dni od daty zakupu.

Jakie są zalety z korzystania z Allegro Pay?

Zakupy są szybsze, ponieważ proces płatności sprowadza się do jednego kliknięcia. To sprawia, że Allegro Pay może być świetną formą zapłaty dla łowców promocji, którzy polują na ograniczone liczbowo oferty np. w ramach Allegro Smart Week. Po zakupie nie trzeba przebijać się przez systemy płatności, więc możemy złożyć zamówienie szybciej.

Kolejną zaletą jest odroczenie płatności. Można więc kupić produkt kiedy chwilowo nie mamy na niego środków. Wiąże się to również z oszczędnością czasu w sytuacji, gdy robimy dużo zakupów. Zamiast każdorazowo wybierać i weryfikować płatność, możemy zrobić to raz na koniec miesiąca.

Do tego dochodzi też możliwość rozbicia zakupów na raty. Subskrybenci usługi Allegro Smart mogą rozbić zakupy na trzy raty, bez dodatkowych opłat i prowizji.

Korzystanie z Allegro Pay jest też bezpłatne. Przedstawiciele Allegro zapewniali mnie, że cały system powstaje nie po to, by zarobić na prowizjach, ale po to, by przyspieszyć zakupy i ułatwić życie klientom. Czas pokaże, czy tak będzie w istocie również po pełnym wdrożeniu usługi u wszystkich użytkwników.

Zobaczmy zatem jak dołączyć do Allegro Pay.

Allegro Pay jeszcze nie jest dostępne u wszystkich, ale jeśli trafiłeś do puli testowej, zobaczysz stosowną informację na stronie głównej oraz w rozwijanym menu twojego konta. Po wybraniu opcji Allegro Pay pojawi się plansza z krótkim przedstawieniem kluczowych cech tego programu.

Następnie przechodzimy do aktywacji usługi. Musimy podać imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego i numer telefonu. Po poprawnym wypełnieniu danych otrzymamy kod SMS, który musimy przepisać w kolejnym okienku. Jeśli wszystko się zgadza, system rozpocznie nasza weryfikację i oceni „zdolność kredytową” na podstawie historii zakupów i informacji z BIK. W moim przypadku Allegro przyznało mi 2450 zł na zakupy, a cała weryfikacja zajęła jakieś 10 sekund, mimo że przeprowadzałem ją po godzinie 21.

Od tej pory podczas robienia zakupów widzimy możliwość zapłaty poprzez Allegro Pay. Po jej wybraniu i potwierdzeniu, kwota transakcji zostanie odjęta z puli środków do wykorzystania.

Przy płatności mamy też możliwość rozbicia zakupu na raty. Rozbicie na trzy raty jest darmowe i jest dostępne dla subskrybentów Allegro Smart. Dostępne są też opcje rozbicia na 5, 10 i 20 rat, ale w tych przypadkach musimy liczyć się z odsetkami. RRSO wynosi 7,44 proc., a system od razu pokazuje ile wyniesie koszt odsetek.

Co jeszcze warto wiedzieć o Allegro Pay?

Minimalna wartość zakupów z Allegro Pay to 40 zł, a górną granicą jest limit środków, jakie mamy dostępny na koncie Allegro. Nie wszędzie można jednak zapłacić przy użyciu Allegro Pay. System nie zadziała dla produktów wysyłanych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc - przykładowo - odpadają paczki wysyłane z Chin.

Allegro wprowadziło też pewien bufor bezpieczeństwa, by zabezpieczyć się przed osobami, które zrobią zakupy „na kreskę” i na koniec miesiąca nie spłacą należności. Po dołączeniu do programu na start można zrobić tylko dwa zakupy, a następnie trzeba uregulować należność. Po uiszczeniu pierwszej spłaty system nie ma już ograniczeń.

A co jeśli chcesz kupić produkt kosztujący więcej niż twój limit środków? Przykładowo, jeśli chcę kupić obiektyw za 5000 zł, a mój limit środków to 2450 zł, nie mogę dopłacić brakujących 2550 zł z własnej kieszeni. W takim przypadku płatność poprzez Allegro Pay będzie po prostu niedostępna.

System przypomina o nadchodzącym terminie spłaty należności. Jeśli chcemy, możemy też rozliczyć się z Allegro wcześniej niż w ciągu 30 dni od daty zakupów.

Z punktu widzenia sprzedawcy Allegro Pay nie zmienia właściwie nic. Kwota za zakupy trafia do sprzedawcy od razu po zakupie, a Allegro bierze też na siebie kwestie związane z rozliczaniem ewentualnych zwrotów. Obowiązują tutaj standardowe zasady, czyli m.in. darmowe zwroty za zakupy z Allegro Smart.

Obecnie limit środków przyznany przez Allegro jest stały i nie można go w żaden sposób podnieść, ale możliwe, że w finalnej wersji programu pojawi się taka opcja.

Allegro Pay zapowiada się bardzo obiecująco.

Odroczenie płatności ma wiele zalet, tym bardziej jeśli nie jest obarczone dodatkowym kosztem ani prowizją. Temat finansów - a zwłaszcza tych zahaczających o kredyt - jest jednak trudny. Mam przeczucie, że wielu klientów boi się takich produktów z uwagi na potencjalne ukryte opłaty lub niepewność co do ewentualnych zmian w regulaminach.

Dużym wyzwaniem będzie też kwestia skali. W trakcie trwania programu pilotażowego Allegro jest w stanie samo finansować kredytowanie. Udało mi się dowiedzieć, że najpewniej zmieni się to po wdrożeniu systemu u wszystkich użytkowników. Jeśli ciężar kredytowania przejdzie z barków Allegro na zewnętrzny bank, być może warunki nie będą już tak atrakcyjne. Póki co nie ma jednak żadnych prowizji ani ukrytych opłat.

Allegro Pay sprawdza się bardzo dobrze, a sam pomysł jest nowatorski i odważny. Na podobny system płatności mogło sobie w Polsce pozwolić tylko Allegro.