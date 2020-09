TCL zaprezentował właśnie nową linię telewizorów dla świadomego wydatków konsumenta. Mają stanowić bezkonkurencyjną propozycję w kwestii relacji możliwości do ceny. Wstępnie zapowiada się to całkiem obiecująco.

Firma TCL coraz lepiej i lepiej radzi sobie w segmencie high-end. Jej najmocniejszą stroną wydają się nadal telewizory, które oferują względnie wiele za względnie niewiele. I staje się w tym wyjątkowo skuteczna. Jej najnowsza propozycja na europejski rynek – linia P – to właśnie jedna z tych propozycji. A więc tanie telewizory, ale w świetnej cenie. Może nie tak innowacyjne, jak niedawno zaprezentowany rywal dla e-papieru od TCL – ale za to wkrótce trafią do sprzedaży.

Niestety z tą ceną to my na razie musimy wierzyć na słowo. Zakładamy, że deklaracje firmy o utrzymaniu tychże cen na atrakcyjnym poziomie nie są fałszywymi obietnicami – bo konkretów jeszcze nie poznaliśmy. No, z jednym wyjątkiem: udało się ustalić, że 43-calowy TCL P715 ma kosztować około 470 euro. Ale co oferuje w zamian?

TCL z linii P – telewizory Ultra HD z Android TV. Właściwie, to ten nagłówek mówi o nich wszystko.

Linia P zastąpi EP i składać się będzie z trzech modeli: P815, P715 i P615. Będą to urządzenia z niższej półki cenowej od linii C i X. Ich największy brak? Nieobecny system wygaszania strefowego, co oznacza, że technika HDR jest w nich realizowana w sposób bardzo teoretyczny. Brak tego mechanizmu oznacza w praktyce brak możliwości wyświetlania obrazu o rozszerzonej jasności czy palecie barwnej. Kupując którykolwiek z nich, należy się nastawić na obraz w rozdzielczości 4K, ale bez HDR (czy raczej z teoretycznym HDR-em).

Wszystkie trzy telewizory zarządzane są przez Android TV Pie, co oznacza, że niemal każda dostępna w Polsce usługa VOD będzie dostępna na te sprzęty w formie aktualnej i dopracowanej aplikacji. Dodatkowo, TCL ma wprowadzić do obrotu model P610, który będzie jeszcze tańszy i który będzie pracował pod kontrolą autorskiego, bazującego na Linuksie systemu. Tu oferta aplikacji z pewnością będzie bardzo ograniczona.

Wszystkie trzy modele wykorzystują technikę Direct LED, a najdroższy z modeli – TCL P815 – dodatkowo obsługuje Dolby Vision. To mądry wybór: przy matrycy bez zone dimmingu właściwie tylko rzeczone Dolby Vision daje nadzieję na względnie poprawną reprodukcję obrazu w HDR i w tym formacie.

P615 ma być dostępny w 43-, 50-, 55, 65- i 75-calowych wersjach. P715 w 43-, 50-, 55-, 65- i 75-calowych, za P815 w 50-, 55- i 65-calowych. Czekamy z niecierpliwością na dokładniejsze informacje o różnicach pomiędzy tymi modelami oraz – co najważniejsze – o cenach.