Dwa telefony, laptop i hulajnoga - sprawdzamy nową ofertę sieci Plus

Oferta elektroniki u operatorów telefonii komórkowej nie kończy się na smartfonach. Co jeszcze warto wykupić razem z abonamentem? Podpowiadamy.

Minęły już czasy, gdy u operatora telefonii komórkowej można było dobrać do abonamentu w najlepszym wypadku telefon komórkowy. Teraz z kartą SIM można kupić np. telewizor, tablet, smartwatcha, komputer albo nawet… hulajnogę. Co jednak wybrać dla siebie? Postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie sieci Plus przygotowanej z okazji powrotu do szkoły.

Jeśli do operatora, to po smartfon!

Oferty polskich telekomów są niezwykle bogate, ale nie da się ukryć, że ich podstawą nadal są usługi telekomunikacyjne. Te są stale rozwijane — w naszym kraju w końcu w tym roku ruszyło 5G. By w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam operator telefonii komórkowej, trzeba mieć jednak odpowiedni telefon.

Dla osób, które chciałyby skorzystać z dobrodziejstw sieci 5. generacji, dobrym wyborem będzie Samsung Galaxy A51 5G. Miałem okazję w ubiegłym miesiącu testować 5G w tym modelu i byłem bardzo z wyników zadowolony. Polecaliśmy go też w naszym poradniku zakupowym z cyklu Back to School (do którego lektury swoją drogą zachęcam).

Jakim telefonem jest Samsung Galaxy A51 5G?

Jeden z najtańszych smartfonów oferujących obsługę 5G jest przy tym urządzeniem niezwykle dobrze wyposażonym jak na swoją półkę cenową. Zamontowano w nim aż 6,5-calowy wyświetlacz, który mieści się w obudowie o wymiarach 158,9 x 73,6 x 8,7 mm. Jest to panel typu Super AMOLED, który wyświetla aż 2400 na 1080 pikseli, co przekłada się na ich zagęszczenie na poziomie 405 ppi i proporcje 20:9.

Za wyświetlanie treści na tym ekranie odpowiada system Android 10 z nakładką One UI 2, który napędza 8-rdzeniowy (2x 2,2 GHz Cortex-A77 + 6x 1,8 GHz Cortex A55) procesor Exynos 980 wykonany w 8 nm procesie technologicznych. Do tego dochodzi 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB przestrzeni na system i dane z opcją rozszerzenia dzięki kartom microSDXC. W obudowie Samsung Galaxy A51 5G zamontowano też poczwórny aparat główny:

podstawowy: 48 MPix, f/2.0, 26 mm, 1/2.0", 0,8 um, PDAF;

48 MPix, f/2.0, 26 mm, 1/2.0", 0,8 um, PDAF; ultraszerokokątny: 12 MPix, f/2.2, 123˚;

12 MPix, f/2.2, 123˚; makro: 5 MPix, f/2.4;

5 MPix, f/2.4; czujnik głębi: 5 MPix, f/2.2.

Do tego w specyfikacji tego telefonu znalazła się kamerka do wideorozmów (32 MPix, f/2.2, 26 mm, 1/2.8", 0,8 um) umieszczona centralnie u góry ekranu oraz akumulator o pojemności 4500 mAh ładowany z mocą 15 W poprzez port USB-C. Do tego dochodzą moduły łączności takie jak Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC oraz wspomniany wcześniej modem 5G. Zabezpieczeniem biometrycznym jest czytnik linii papilarnych umieszczony w warstwie pod ekranem.

Więcej informacji o ofercie na telefon Samsung Galaxy A51 5G, który teraz można kupić z powerbankiem Samsung 10 000mAh EB-P3300 za 1 zł także w sieci Plus, można znaleźć na stronie operatora.

Innym dobrym smartfonem w ofercie sieci Plus jest jeszcze świeżutka Motorola Moto G9 Play.

Nie wszyscy potrzebują dziś smartfona obsługującego 5G, zwłaszcza jeśli poszukują telefonu dla dziecka wybierającego się właśnie do szkoły. W takim wypadku dobrym wyborem może okazać się Motorola Moto G9 Play. W tym mierzącym 165,2 x 75,7 x 9,2 mm smartfonie znalazło się miejsce na panel LCD o przekątnej 6,5-cala i rozdzielczości 1600 na 720 pikseli (270 psi, 20:9).

Motorola Moto G9 Play pracuje pod kontrolą systemu Android 10 i napędza ją 8-rdzeniowy (4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold + 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver) procesor Qualcomm Snapdragon 662 wykonany w 11-nanometrowym procesie technologicznym. Do tego dochodzi 4 GB pamięci operacyjnej i dysk o pojemności 64 GB z opcją rozbudowy via microSD. Na aparat główny składają się zaś trzy obiektywy:

główny: 48 MPix, f/1.7, 1/2.0", 0,8 um, PDAF:

makro: 2 MPix, f/2.4;

czujnik głębi: 2 MPix, f/2.4.

W telefonie znalazło się też miejsce na przedni aparat (8 Mpix, f/2.2, 1,12 um) oraz akumulator o pojemności aż 5000 mAh, która za pomocą portu USB-C można ładować z mocą 20 W. Do tego dochodzą moduł łączności takie jak Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC i LTE. Uwierzytelnianie biometryczne odbywa się z użyciem czytnika linii papilarnych umieszczonego z tyłu obudowy.

Więcej informacji o ofercie na telefon Motorola Moto G9 Play ze słuchawkami motobuds w sieci Plus można znaleźć na stronie operatora.

A co, jeśli nie smartfon? Plus sprzedaje teraz też komputer oraz hulajnogę elektryczną.

Wszyscy operatorzy zdają sobie sprawę, że coraz więcej osób kupuje smartfony na wolnym rynku i właśnie z myślą o nich dodają do oferty zupełnie inne sprzęty. Jednym z nich jest komputer marki Huawei. MateBook D14, bo takie oznaczenie dostał laptop z oferty sieci Plus, został wyposażony, jak wskazuje nazwa, w 14-calowy wyświetlacz.

Sercem urządzenia jest przy tym bardzo wydajny procesor AMD Ryzen 5 3500U wspierany przez 8 GB RAM. Urządzenie zapewnia też 512 GB przestrzeni na dane na dysku typu SSD. W obudowie komputera mierzącego 32,2 x 21,5 x 1,6 cm i ważącego 1,4 kg znalazło się przy tym miejsce na porty HDMI, USB 3.0, USB 2.0, minijack oraz służący do ładowania USB-C.

Więcej informacji o ofercie na komputer Huawei Matebook D14 ze słuchawkami Freebuds 3i w sieci Plus można znaleźć na stronie operatora.

Plus ma też coś dla osób, które nie potrzebują w ogóle elektroniki użytkowej, czyli hulajnogę elektryczną Fiat 500. Przyda się ona zarówno uczniom jako środek dojazdu do szkoły pozwalający uniknąć zatłoczonej komunikacji miejskiej, jak i ich rodzicom — ma udźwig do 140 kg. Ten konkretny model dzięki silnikowi o mocy 350 W rozwija maksymalną prędkość 25 km/h.

Więcej informacji o ofercie na hulajnogę Fiat 500 w sieci Plus można znaleźć na stronie operatora.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Plus