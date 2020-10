Wpadł w atmosferę, by zwiać za chwilę w przestrzeń kosmiczną. Widowiskowy meteoroid mierzył 10 cm

339 interakcji

Astronomowie monitorujący nocne niebo za pomocą sieci teleskopów Global Meteor Network zarejestrowali nad północnymi Niemcami nietypowego i dość rzadkiego gościa.

Kiedy w ziemską atmosferę wpada meteoroid zazwyczaj mamy do czynienia ze zjawiskiem meteoru. Przez chwilę na niebie pojawia się świetlny ślad, kiedy kosmiczny okruch spala się w atmosferze. Takie spadające gwiazdy możemy dostrzec na bezchmurnym nocnym niebie niemal codziennie.

Czasami w naszą atmosferę wpadają większe głazy, które prowadzą do powstania zjawiska bolidu – jest to bardzo jasny meteor, który przemierza większą część nieboskłonu rozświetlając na chwilę niebo. Największe meteoroidy wpadające w atmosferę docierają przynajmniej w części do powierzchni Ziemi, jak chociażby w Czelabińsku niemal dekadę temu.

A gdyby tak odbić się od atmosfery

Dużo rzadszym zjawiskiem jest jednak przelot planetoidy przez atmosferę i ucieczka z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Aby do tego doszło meteoroid musi napotkać naszą atmosferę pod bardzo ostrym kątem tak, aby nie zanurzyć się w nią zbyt głęboko i nie wyhamować na tyle, aby opaść na powierzchnię Ziemi. Takie zdarzenia rejestruje się zaledwie kilka razy w roku.

Do właśnie takiego przypadku doszło 22 września we wczesnych godzinach rannych nad północnymi Niemcami. Według szacunków badaczy, meteoroid dotarł na wysokość 91 km nad powierzchnią Ziemi, po czym odbił się od ziemskiej atmosfery i wrócił w przestrzeń międzyplanetarną. Według badaczy obiekt widoczny na nagraniu miał zaledwie około 10 cm średnicy. Trudno na podstawie posiadanych danych ustalić jego masę, aczkolwiek można przyjąć, że w trakcie krótkiego spotkania z naszą atmosferą, jego masa zmniejszyła się.

Denis Vida, założyciel sieci GMN zauważa, że jest to dopiero piąty obiekt tego typu zarejestrowany na filmie.

Sieć Global Meteor Network to sieć teleskopów monitorujących nocne niebo w poszukiwaniu obiektów wchodzących w ziemską atmosferę. Dzięki prowadzonych za ich pomocą obserwacjom możliwe jest odtworzenie trajektorii lotu meteoroidów, dzięki czemu czasami możliwe jest ustalenie z jakiej planetoidy dany meteoroid pochodzi.



