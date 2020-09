11 interakcji

Po trwającej równy tydzień przedsprzedaży, wideodomofon Netatmo ze wsparciem dla systemu HomeKit nareszcie trafił do oficjalnej sprzedaży w Polsce.

Cena nie powinna być przy tym wielkim zaskoczeniem, bo była już ogłoszona przy starcie przyjmowania zamówień. Za Inteligentny Wideodomofon od Netatmo przyjdzie nam zapłacić równo 1399 zł. Tyle samo, co za kamerę zewnętrzną (w wersji bez syreny).

Inteligentny Wideodomofon od Netatmo - co warto wiedzieć?

Przede wszystkim to, że jest zgodny z naszą dotychczasową instalacją dzwonkową, o ile oczywiście taką posiadamy. Jeśli jej nie posiadamy, niestety z z Wideodomofonu nie skorzystamy, bo nie da się całego systemu zestawić całkowicie bezprzewodowo.

Jeśli natomiast mamy już zainstalowany zwykły dzwonek przy wejściu na posesję albo przy drzwiach, możemy z pomocą tego narzędzia sprawdzić, czy istniejąca instalacja będzie zgodna z dzwonkiem od Netatmo. Montaż nowego dzwonka ma być przy tym możliwy do wykonania samodzielnie przez użytkownika.

Potem trzeba już będzie tylko połączyć dzwonek z WiFi i dedykowaną aplikacją (Netatmo Security - ta sama, co w przypadku kamer), i już możemy zacząć korzystać z dzwonka.

Inteligentny Wideodomofon od Netatmo - co potrafi?

Podstawowa funkcja jest podoba do standardowego dzwonka/wideodomofonu - osoba dzwoniąca wciska przycisk, o czym my jesteśmy powiadamiani. Różnica w tym, że nie powiadamia nas dźwięk dzwonka w domu, a zamiast tego otrzymujemy powiadomienie na naszego smartfona. W rezultacie możemy się dowiedzieć, że ktoś - np. kurier - próbuje się do nas dostać, nawet wtedy, kiedy nie ma nas fizycznie w domu.

Takie połączenie możemy oczywiście odrzucić albo odebrać - i np. przekazać kurierowi instrukcje, gdzie zostawić paczkę. W aplikacji znajdziemy też historię aktywacji dzwonka.

Wideodomofon od Netatmo może też pełnić rolę kamery bezpieczeństwa, działającej na podobnych zasadach co kamery zewnętrze od Netatmo. Jest więc w stanie wykrywać ruch (w tym wyłącznie w wybranych strefach) i powiadamiać nas lub od razu zapisywać materiał wideo z wychwyconym ruchem (rozdzielczość 1080p, kąt widzenia 140 stopni).

Nagrania są przy tym zapisywane lokalnie na karcie SD lub w chmurze. W oby przypadkach dostęp do nagrań mamy zawsze z poziomu smartfona i aplikacji - o ile oczywiście mamy dostęp do internetu. Dzwonek jest też zgodny z HomeKitem od Apple.

Jeśli natomiast chodzi o odporność na warunki zewnętrzne, to wideodomofon Netatmo ma być całkowicie wodoodporny i nie bać się ani deszczu, ani śniegu, ani wilgoci, ani kurzu.

Mam nadzieję, że już niedługo uda mi się przetestować ten sprzęt. O ile tylko zamontuję w końcu instalację do dzwonka...