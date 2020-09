Presja ma sens. Użytkownicy byli tak bardzo niezadowoleni z ostatniej aktualizacji Instagrama, że ten zdecydował się z niej wycofać…

…a przynajmniej podejrzewam, że taki był główny powód tej decyzji. Lipcowa aktualizacja aplikacji, w której serduszko z listą aktywności zastąpiła tablica ogłoszeń zakupowych, wywołała wiele kontrowersji. Nikt nie powiedział „o, jak świetnie, że będę mógł oglądać więcej reklam produktów, których nie potrzebuję”. Zewsząd słychać było wyłącznie głosy niezadowolenia.

Aktualizacja Instagrama przywraca serduszko na swoje miejsce.

Poprzednia aktualizacja wyrzuciła serduszko z dolnej belki aplikacji i schowała je w najmniej intuicyjnym miejscu - w prawym górnym rogu zakładki profilu użytkownika.

Aby tam dotrzeć, potrzeba było więc dwóch niepotrzebnych dotknięć ekranu. Tam zaś, gdzie serduszko było uprzednio, wylądował skrót do sklepu Instagrama.

Dziś serduszko wraca na swoje miejsce, zarówno w aplikacji na iOS, jak i w aplikacji na Androida.





Sklep oczywiście nie wyparował zupełnie, ale został przeniesiony tam, gdzie wszystkie inne funkcje Instagrama, z których nikt nie korzysta - do zakładki „odkrywaj”, tuż obok przycisku prowadzącego do IG TV.

Wyrzuciliśmy sklep drzwiami, ten wejdzie oknem.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jednorazowa porażka z wprowadzaniem sklepu w bardziej widoczne miejsce w aplikacji wcale nie zrazi Instagrama. Wprost przeciwnie, nauczony doświadczeniem wciśnie nam oferty sklepowe w najmniej spodziewanych miejscach.

Cieszmy się więc, że funkcjonalnie Instagram wrócił do swojej poprzedniej, lepszej formy. Nie ma co jednak liczyć na to, że serwis ograniczy swoje e-commerce’owe zapędy. Znając życie, wkrótce tablica na Instagramie będzie przeplatana nie tylko treściami sponsorów i sugerowanymi postami, ale także ofertami dopasowanymi do naszych zainteresowań.

Instagram rządzi i dzieli, a my, użytkownicy, mamy tylko dwa wyjścia - albo godzić się na politykę serwisu, albo przestać z niego korzystać. Trzeciej opcji nie ma, bo choć wielu próbowało, tak solidnej alternatywy dla Instagrama nadal na horyzoncie nie widać.

Póki jednak z niego korzystamy, zostaje mi zaprosić czytelników na instagramowy profil Spider’s Web. Znajdziecie tam wybór najlepszych zdjęć wykonanych przez naszych nadwornych fotografów oraz najważniejsze urywki z recenzji sprzętów.