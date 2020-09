Huawei Watch GT2 Pro z ładowaniem Qi i tani Watch Fit - nowe smartwatche już oficjalnie

Do oferty Huaweia dołączyły właśnie nowe smartwatche. Jednym z nich jest Huawei Watch GT2 Pro ze wsparciem technologii Qi oraz opcją rejestracji setki różnych rodzajów treningów, a drugim tani Huawei Watch Fit.

W ofercie marki Huawei można znaleźć wiele różnych urządzeń konsumenckich. Smartfony są co prawda kluczowe, ale oprócz nich dostępne są też akcesoria takie jak inteligentne zegarki. Do portfolio firmy dołączył właśnie dwa kolejne gadżety z tej kategorii, czyli Huawei Watch GT2 Pro i Huawei Watch Fit.

Huawei Watch GT2 Pro — specyfikacja

Huawei Watch GT2 Pro, czyli bezpośredni następca Huawei Watch GT2 i Huawei Watch GT, to zupełnie nowy inteligentny zegarek wyposażony w 1,39-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli z okrągłą tarczą. Dostępne będą dwie wersje, czyli sportowa (silikonowy pasek) oraz normalna (skórzany pasek), a obie będzie napędza układ produkcji własnej chińskiej firmy, czyli Kirin A1.

Co istotne, Huawei Watch GT2 Pro ma oferować aż dwa tygodnie czasu pracy na jednym ładowaniu. Mimo to uzupełnianie prądu w urządzeniu ma być bardzo proste dzięki wsparciu Qi, czyli technologii ładowania bezprzewodowego, która jest rynkowym standardem. W dodatku zaledwie pięć minut ładowania ma wystarczyć na aż dziesięć godzin pracy.

Jakie funkcje ma Huawei Watch GT2 Pro?

Nie ma wątpliwości, że chociaż w sprzedaży będzie wersja ze skórzanym paskiem, to Huawei Watch GT2 Pro jest przede wszystkim zegarkiem sportowym. W jego oprogramowaniu, które opiera się o system Huawei Lite OS, znalazło się wsparcie dla ponad 100 różnych rodzajów treningów.

Nowe przykładowe tryby pracy zegarka to golf (z mierzeniem szybkości zamachnięcia) oraz snowboard (z rejestracją pokonanego nachylenia stoku). Ciekawym dodatkiem jest z kolei funkcja Route Back, która pozwoli nam wrócić do punktu wyjścia, jeśli się zgubimy w np. lesie lub górach dzięki zapisywaniu w pamięci offline przebytej trasy.

Huawei Watch Fit — co o nim wiemy?

Do oferty marki oprócz Huawei Watch GT2 Pro dołączy również inny, nieco tańszy model, czyli Huawei Watch Fit. Znalazło się w nim miejsce na 1,64-calowy prostokątny wyświetlacz z zagęszczeniem pikseli wynoszącym około 326 ppi. Urządzenie ma być bardzo lekkie, a sama koperta waży tylko 34 gramy. Mimo to Huawei Watch Fit ma pracować do 10 dni na jednym ładowaniu.

Ile trzeba zapłacić za Huawei Watch GT2 Pro i Huawei Watch Fit?

Nowy sztandarowy smartwatch od Huaweia wyceniony został w Europie na 329 euro w wersji sportowej. Wariant klasyczny Huawei Watch GT2 Pro będzie można nabyć za 349 euro. Huawei Watch Fit jest znacznie tańszy i trzeba będzie za niego zapłacić 129 euro. Oficjalnych polskich cen niestety jeszcze nie znamy.