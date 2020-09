Festiwal zakupów Smart! Week coraz bliżej. Sprawdź, co czeka na użytkowników Allegro Smart!

Już za tydzień, 28 września, rozpocznie się organizowana przez Allegro akcja Smart! Week. To prawdziwa uczta dla miłośników poszukiwania okazji zakupowych. Uczestnicy programu Allegro Smart! będą mogli jako pierwsi przebierać w produktach przecenionych nawet o 70 procent.

Mimo tego, że Smart! Week rozpoczyna się dokładnie za tydzień, to już od dzisiaj użytkownicy Allegro Smart! będą mogli na specjalnej dedykowanej stronie sprawdzić pierwsze limitowane oferty. Dzięki temu będzie można odpowiednio przygotować się do zakupów i upewnić się, że ciekawa okazja nie przejdzie nam koło nosa.

Smart! Week – co to takiego?

Najprościej mówiąc, Allegro Smart! Week to największy festiwal zakupowy. Tak samo jak w zeszłym roku, na przełomie września i października na Allegro będzie można skorzystać z fenomenalnych promocji i obniżek cen nawet do 70 procent. Ta wyjątkowa okazja jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy są użytkownikami usługi Allegro Smart!

Od 28 września do 4 października promocje i obniżki będzie można znaleźć dosłownie w każdej kategorii produktów na Allegro. Ubiegłoroczna akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród kupujących, nic więc zatem dziwnego, że w tym roku Allegro postanowiło powtórzyć akcję, przy okazji zwiększając jej rozmach ponad czterokrotnie.

Już od dzisiaj Allegro będzie wskazywało najciekawsze, wybrane oferty, które będą dostępne w przyszłym tygodniu. Tutaj jednak należy zauważyć, że do przyszłego tygodnia nie będzie wiadomo, którego dnia festiwalu dany towar pojawi się na stronie. Dlatego aby upolować najciekawsze okazje, trzeba będzie wykazać się czujnością i codziennie sprawdzać stronę. Dużą pomocą może się tu okazać opcja obserwowania wybranych ofert.

Jak obserwować najciekawsze oferty?

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że w ramach Allegro Smart! Week dostępne będą dwa rodzaje ofert: oferty nielimitowane oraz szczególnie ciekawe oferty limitowane. Limitowane oferty na Smart! Week to oferty specjalne, które będą pojawiać się każdego dnia festiwalu. Należy jednak pamiętać, że liczba sztuk produktu w ramach limitowanej oferty będzie ograniczona, a kupujący także będzie mógł nabyć tylko określoną liczbę sztuk w promocyjnej cenie. Przy najlepszych ofertach każdy kupujący będzie w stanie kupić jedynie jedną sztukę w promocyjnej cenie.

Zdecydowanie najważniejsze jest to, że limitowane oferty będzie można przeglądać na stronie https://allegro.pl/kampania/smartweek . Od 27 września dołączą do nich także kolejne Limitowane oferty, dlatego aby niczego nie przegapić, trzeba będzie zaglądać na stronę codziennie przez cały czas trwania festiwalu Smart! Week.

Aby nie było tak łatwo, zakupu Limitowanych ofert na Smart! Week będzie można dokonać tylko od wskazanego dnia i godziny, a te nie będą podawane z wyprzedzeniem. Aby zatem skorzystać z oferty i zdążyć przed innymi, na 20 minut przed startem oferty, interesujące nas produkty będzie można dodać do obserwowanych. W mailu z potwierdzeniem lub w ramach powiadomienia push na telefon, pojawi się informacja o dokładnej godzinie startu sprzedaży danego produktu.

Oczywiście poza ofertami limitowanymi, przez cały czas trwania festiwalu, aż do wyczerpania zapasów dostępne będą także wszystkie oferty nielimitowane.

Czy warto skorzystać? Chyba najlepszą rekomendacją będzie wskazanie, że w ofertach limitowanych będą dostępne takie produkty jak Sony Playstation, produkty marek Casio czy Xiaomi, ale także Lego, Tefal, Dove, Persil czy OMO.

Warunek do skorzystania z promocji – Allegro Smart!

Wszystkie oferty dostępne podczas Allegro Smart! Week dostępne są jedynie dla użytkowników usługi Allegro Smart! To wprowadzony ponad rok temu program lojalnościowy portalu Allegro. Osoby korzystające z Allegro Smart! mogą korzystać z nielimitowanych darmowych dostaw do 25 tys. punktów odbioru na terenie całego kraju, w tym do paczkomatów InPostu, sklepów Żabka, stacji Orlen, kiosków RUCH-u czy urzędów i placówek Poczty Polskiej. Taka szeroka paleta punktów pozwala niemal każdemu znaleźć punkt odbioru w zasięgu rzutu beretem. U mnie akurat do Żabki jest dosłownie 50 m, na pocztę 150 m, a do paczkomatu 500 m.

Jakby tego było mało, w ramach Allegro Smart! wszyscy użytkownicy mają prawo wykonywania darmowych zwrotów produktów oraz do bardzo szybkiej pomocy technicznej. W ramach Programu Ochrony Kupujących, użytkownicy Allegro Smart! mają gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu 2 dni roboczych, jeżeli zdecydują się odesłać zamówione produkty.

Allegro Smart! - ile to kosztuje?

Zdecydowanie najkorzystniejszą formą uczestnictwa w programie jest wykupienie usługi na cały rok. Wtedy wszystkie powyższe korzyści – w tym także uczestnictwo w festiwalu Smart! Week – mamy w cenie zaledwie 49 zł, czyli 4,08 zł miesięcznie. Jeżeli jednak nie dokonujecie zakupów w sieci tak często, to alternatywnie można wykupić miesięczny abonament w cenie 8,99 zł.

Gdy już jesteśmy w programie, darmowa dostawa przysługuje wszystkim, którzy u jednego sprzedawcy wydadzą min. 40 zł. W takiej sytuacji mamy gwarancję darmowej dostawy do Paczkomatu lub punktu odbioru. Jeżeli natomiast wydamy u sprzedawcy min. 100 zł, mamy zagwarantowaną darmową dostawę za pomocą kuriera. Aby dołączyć do programu Allegro Smart! wystarczy wejść na stronę programu, wybrać odpowiedni wariant subskrypcji, zaakceptować regulamin i dokonać wpłaty.

Allegro Smart! Week - pierwsze oferty limitowane już dzisiaj

Już od dzisiaj, od 21 września, na stronie festiwalu Smart! Week widoczne są pierwsze okazje limitowane. Wśród nich znajdziemy wiele produktów z naszego poletka technologicznego.

Opaska Xiaomi Mi Band 4

Wśród nich znajdziemy chociażby najpopularniejszą na świecie opaskę fitnessową Xiaomi Mi Band 4. Jeżeli z kolei szukacie dobrej okazji, aby wymienić swój smartfon, wśród okazji znajdziecie Xiaomi Mi Note 10 Lite w wersji ze 128 GB pamięci.

Sony Playstation 4 Slim

Miłośnicy spędzania czasu przy dobrej grze z pewnością zainteresują się okazyjną ceną na konsolę Sony Playstation 4 Slim 500 GB,

Oprócz powyższych przykładów jeszcze dzisiaj na stronie pojawią się m.in. kamera samochodowa Mio C330, myjka do okien Karcher WV 52 Plus, ale także w okazyjnych cenach będzie można kupić kawę ziarnistą Luigi Lavazza Gusto Forte czy tabletki do zmywarki SOMAT Gold.

Biorąc pod uwagę wszystko co powyżej, odpowiedź na pytanie czy warto skorzystać z programu Allegro Smart!, szczególnie w trakcie tygodnia Smart! Week, nasuwa się sama.

Tekst powstał we współpracy z Allegro.